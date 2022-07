Estos son los seis líderes más importantes de la segunda mitad del siglo XX, según Henry Kissinger

Henry Kissinger, asesor de seguridad de Richard Nixon en 1968 y uno de los grandes arquitectos de la política internacional norteamericana, ha publicado un nuevo libro en el que revela cuáles son los seis líderes políticos que forjaron la segunda mitad del siglo XX a través de grandes transformaciones. Político y diplomático estadounidense (Fuerth, Alemania, 1923), Kissinger sigue siendo a sus 99 años una voz escuchada en Washington y sus reflexiones sobre la actualidad de la política internacional no pasan desapercibidas.

En una entrevista con USA Today, el diplomático asegura que en la actualidad no existe ningún líder político ”trascendente”, al menos ninguno como los que él ha elegido para su nuevo libro, titulado “Leadership. Six studies in World Strategy”, a la venta en Estados Unidos. En esta obra de 499 páginas no menciona al actual presidente estadounidense, Joe Biden, y solo cita dos veces y de pasada a “la administración Trump”, según explica el citado periódico.

El libro pretende ser un manual para los líderes de hoy y del futuro y gira en torno a seis políticos de talla mundial de la segunda mitad del siglo XX. Kissinger traza paralelismos y explica que las vidas de todos ellos estuvo determinada por lo que él llama la Segunda Guerra de los Treinta Años para referirse al período que va entre 1914 y 1945.

Los elegidos de Kissinger son:

Konrad Adenauer de Alemania Occidental

Konrad Adenauer fue elegido canciller en 1949 y ocupó este cargo hasta el 15 de octubre de 1963 FOTO: Wikipedia Wikipedia

Charles de Gaulle de Francia

Charles de Gaulle fue elegido presidente en 1958 y renunció en 1969 FOTO: Wikipedia Wikipedia

Richard Nixon de Estados Unidos

Richard Nixon ganó la presidente de EEUU en 1968 pero tuvo que dimitir en 1974 por el escándalo del Watergate AP

Anwar Sadat de Egipto

El militar y presidente egipcio Anwar Sadat con Cyrus Vance. Ejerció los cargos de presidente y primer ministro de Egipto desde el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser en 1970, y fue reelegido en 1974 y 1978. Gobernó hasta 1981. FOTO: Wikipedia Wikipedia

Lee Kuan Yew de Singapur

Lee Kuan Yew, en una imagen de 2013. Del 5 de junio de 1959 al 28 de noviembre de 1990 ejerció como primer ministro de Singapur

Margaret Thatcher de Reino Unido

Margaret Thatcher con Hosni Mubarak en 1985 FOTO: Stringer UK Reuters

Kissinger conoció personalmente a los seis. Todos ellos, según el célebre diplomático, comparten algunos elementos biográficos. Los seis tuvieron comienzos humildes, se sentían cómodos con la soledad y todos fueron políticos audaces.

Convertido en el único personaje vivo del gabinete de Nixon y en el funcionario más antiguo del gabinete de cualquier administración, Kissinger considera que en la actualidad “Estados Unidos enfrenta importantes desafíos entrelazados tanto para sus estrategias como para su valor en casi todas las regiones del mundo”, lo que a su juicio ha provocado una situación “para una confrontación catastrófica”. “La era actual no está amarrada”.

Odiado por muchos, que le consideran un criminal por sus políticas en América Latina, y admirado por otros, que le ven como una mente brillante de la “realpolitik”, Kissinger asegura que la desaparición del bipartidismo y el auge de las tecnologías han hecho que el liderazgo de los políticos actuales sea cada vez más difícil.