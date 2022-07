Boris Johnson presentará hoy su dimisión

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha aceptado dimitir tras el aluvión de renuncias en su Ejecutivo, en una conversación con el líder del grupo de diputados conservadores sin cartera, Graham Brady, según informa la BBC.

Una de las primeras reacciones a la noticia ha sido la del parlamentario conservador Tobias Ellwood, que indicó que está contento de que Johnson haya “reconocido el daño que se estaba haciendo no solo a la marca del partido sino también a nuestras acciones internacionales”, según indicó en una entrevista al programa de televisión Today.

Ellwood agrega que el partido ahora tiene una “gran cantidad de trabajo que hacer”.

El anuncio se produce después del aluvión de dimisiones dentro del partido, que ascienden ya a 50. La última se ha producido esta mañana y ha sido la de la vicepresidenta Caroline Johnson, que ha publicado una carta en la que explica que no ha tomado la decisión “a la ligera” y que había sido un “privilegio” servir en su puesto.

El canciller Nadhim Zahawi, dos días después de asumir el cargo, escribió una carta al primer ministro exigiéndole que se “vaya ahora”. Su carta al primer ministro dice: “Cuando me pidieron que me convirtiera en canciller, lo hice por lealtad. No a un hombre, sino por lealtad a este país y todo lo que me ha dado. Ayer, le dejé claro al primer ministro junto con mis colegas en el Número 10 que esto solo iba en una dirección, y que debía irse con dignidad. Por respeto, y con la esperanza de que escuchara a un viejo amigo de 30 años, mantuve este consejo en privado. Estoy desconsolado porque no me ha escuchado y ahora está socavando logros increíbles del Gobierno a esta hora tardía. Pero el país merece un gobierno que no solo sea estable, sino que actúe con integridad”.