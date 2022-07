El Estado Islámico acusa a las mujeres de ser las culpables de la “corrupción” en el mundo

“El Profeta Mahoma nos advirtió de la corrupción que se extenderán sobre la tierra a causa de las mujeres. Por lo tanto, los seculares (amigos de Satanás) se aprovechan de este punto en particular, ya que sacan a las mujeres de sus casas a los mercados, bazares , y otros lugares (…) los tiranos de Arabia Saudita están acostumbrando gradualmente a su gente a los encantos de la liberalización y la libertad”.

El Estado Islámico (Daesh, Isis) critica en una de sus publicaciones, la del ISPK, la franquicia de Afganistán y Pakistán, lo que considera aperturismo del regimen de la familia saud, a la que vienen atacando desde hace meses a través de las redes sociales con una profusión que puede deberse a razones estratégicas.

“Muchos musulmanes piensan que Arabia Saudita es un lugar sagrado, ¡algunos lo consideran el mejor de los lugares que nutren el Islam! Ciertamente, hay lugares sagrados como la Kaaba y la Mezquita del Profeta [en Medina] (…) Desafortunadamente, la gente ha perdido su estándar para medir la verdad y el camino correcto, mientras que se suponía que debían juzgar todo a la luz del Corán y la Sunnah [tradiciones]. Por el contrario, el estado de los Saud ha estado tratando día y noche de eliminar los signos restantes del Islam de la tierra santa del Profeta, y de establecer allí la inmundicia de la democracia; y está avanzando poco a poco hacia eso”. ” Los tiranos saudíes están sustituyendo gradualmente, a la sombra de la reforma, las reliquias del Islam, con el sistema occidentalizado”.

Enumeran algunos de los “los llamados pasos audaces” dados para preparar el terreno para la democracia en suelo saudí:

--Los tiranos promulgaron recientemente una ley de licencias de conducir para mujeres. Aparentemente, muchas personas podrían no ver problemas en que las mujeres conduzcan. Por el contrario, el mismo día que se aprobó la ley, decenas de miles de mujeres saudíes se apresuraron a acudir a las autoridades competentes para solicitando la licencia de conducir. Las oficinas se llenaron de hombres y mujeres; y pronto se convirtió en un terreno propicio para la libre mezcla de ellos, lo que era inimaginable en una sociedad saudita incluso hace unos años.

--Después, el aprendizaje de la conducción requiere que las mujeres se sienten en el automóvil con hombres que no sean mahram [parientes]. En lo que respecta a las leyes de tránsito, una mujer que conduce un automóvil no será una excepción, y seguramente hablarán con la policía de tránsito si no cumplen con la ley o podrían ser arrestadas por la policía, lo que abre otra puerta a la corrupción.

--”Muhammad bin Salman, el nuevo títere de América, ha permitido conciertos de música en Arabia Saudita para apaciguar a los Estados Unidos y otros gobiernos seculares. Ahora, en diferentes lugares del país, los conciertos de música se organizan abiertamente. Este gobernante ha permitió que cantantes de países occidentales vinieran y participaran en conciertos, lo cual es una plataforma efectiva para superar la barrera de la llamada discriminación de género, donde se permite la libre mezcla de hombres y mujeres.

-- “Debido a estos acontecimientos, se organizaron conciertos de música en el estadio de fútbol en el Día Nacional de Arabia Saudita, en los que hombres y mujeres bailaron juntos.

--Hasta hace poco, a las mujeres saudíes no se les permitía solicitar pasaporte y visa sin tener un mahram [un tutor masculino] con ellas, pero ahora han retirado la restricción y permiten que cualquier mujer, mayor de 21 años, solicite pasaporte, visa, y viajar al extranjero sin ningún mahram”.

--”Las mujeres que deseen unirse al ejército pueden solicitarlo en el Ministerio de Defensa. Dar entrenamiento militar a las mujeres o mantenerlas en bases militares, o llevarlas con hombres en operaciones militares, era el mayor sueño de Satanás”.

--”Además de los pasos antes mencionados, también han eliminado la ley de rutas separadas para hombres y mujeres para ingresar a los hoteles;… ahora hombres y mujeres pueden ingresar a los hoteles por la misma vía”.

--”Todos estos acontecimientos son indicadores claros de la dirección hacia la que se está moviendo Arabia Saudita en la actualidad. Sí, los tiranos de Arabia Saudita están acostumbrando gradualmente a su gente a los encantos de la liberalización y la libertad. Una vez que los habitantes de la Península del Profeta se habitúen fuertemente a las supuestas libertades de la sociedad occidental, será más fácil para el tirano Al-Saud presentar la siguiente carta de juego: la carta de la democracia”, según la traducción ofrecida por Memri.