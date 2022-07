“Rusia está demostrando la cohesión interna necesaria para sobrevivir a Ucrania”

Gordon B. “Skip” Davis, general de división retirado del Ejército de EEUU, asegura que tanto Rusia como Ucrania tienen dificultades para mantener los niveles de desgaste derivados de la guerra, pero considera que “Rusia tiene mayores reservas, más opciones y está demostrando la cohesión interna necesaria para sobrevivir a Ucrania”. Davis ha sido subsecretario general adjunto de la División de Inversión en Defensa de la OTAN, a la que se unió después de retirarse del Ejército de EEUU con más de 37 años de servicio, donde sirvió en diferentes destinos tanto en Europa y África como en Afganistán. En este cuestionario que responde para LA RAZÓN, el general asegura que “Ucrania aún no ha llegado al punto de resignación o desesperación para ofrecer abiertamente concesiones territoriales” a Rusia.

¿Qué objetivos tiene Rusia en su invasión de Ucrania?

Parece que hay varios objetivos políticos rusos: impedir que Ucrania se incorpore a la OTAN, retener Crimea a largo plazo, cumplir el compromiso político contraído en febrero con los separatistas del Donbás, debilitar a Ucrania en la mayor medida posible y socavar la cohesión occidental. Rusia ha logrado en gran medida los dos primeros objetivos, pero tiene que trabajar más en los tres últimos. Si estos objetivos son correctos, creo que el esfuerzo militar ruso continuará para ganar todo Donetsk y minar al Ejército ucraniano tanto en soldados como en recursos militares. Moscú quiere demostrar a Occidente que Rusia puede aguantar más en Ucrania que los países aliados de Ucrania. Un avance hacia Kiev es improbable, pero un avance hacia el este, hacia Odesa o el Dnipro, es posible. Dicho esto, ese hipotético avance puede ser más una manera de desgastar a las fuerzas ucranianas que un movimiento para ganar un territorio decisivo.

¿Durante cuánto tiempo UE y EEUU seguirán proporcionando equipamiento militar a Ucrania?

Creo que la ayuda militar de EEUU, la UE y los aliados de la OTAN continuará probablemente mientras se considere que es eficaz para frenar la agresión militar rusa y presionar a Moscú para que limite sus objetivos políticos. Occidente no ha proporcionado ni la cantidad ni las armas de combate decisivas (tanques, aviones) para permitir una contraofensiva eficaz; además, la capacidad de las fuerzas ucranianas para llevar a cabo una operación de este tipo a escala están en duda. Por el momento, la ayuda militar occidental está permitiendo la defensa ucraniana e infligiendo pérdidas a los rusos, pero no parece ser aún decisiva para frenar la agresión o limitar los objetivos políticos. Esto podría llevar al cansancio y a la pérdida de paciencia estratégica en Occidente.

¿Debería Ucrania aceptar algunas pérdidas territoriales para poner fin a la guerra?

Los líderes occidentales se han mostrado unánimes al afirmar que son los ucranianos quienes deben decidir. Sin embargo, muchos mandatarios están insinuando la necesidad de que Ucrania considere la posibilidad de hacer concesiones. Crimea es el terreno más decisivo para Rusia y sus residentes parecen simpatizar en gran medida con el dominio ruso. Los verdaderos problemas son lo que la población ucraniana está dispuesta a aceptar en cuanto a las pérdidas territoriales sufridas desde el estallido de la guerra y si Rusia negociaría de buena fe y respetaría los resultados acordados a largo plazo. No creo que Ucrania haya llegado aún al punto de resignación o desesperación para ofrecer abiertamente concesiones territoriales. Tanto Rusia como Ucrania tienen dificultades para mantener los niveles actuales de desgaste, pero Rusia tiene mayores reservas, más opciones y está demostrando la cohesión interna necesaria para sobrevivir a Ucrania.

¿Por qué Rusia no utiliza armas avanzadas, como aviones de quinta generación, para enfrentarse a las fuerzas ucranianas?

Probablemente haya varias razones. En primer lugar, los aviones rusos de quinta generación están considerados como uno de los activos aéreos más importantes de Rusia. En segundo lugar, las fuerzas aéreas rusas no han demostrado su capacidad para operar de noche y suprimir eficazmente la defensa aérea ucraniana. En tercer lugar, el relativo éxito de la defensa aérea ucraniana hasta la fecha y el gran número de sistemas de defensa -tanto ucranianos como occidentales- suponen un riesgo mayor para estas costosas aeronaves del que Rusia está dispuesta a asumir.

Se dice que la ciudad ucraniana de Jerson cayó en manos rusas debido a la colaboración de elementos del gobierno ucraniano. ¿Qué importancia tiene una agencia de inteligencia fuerte y eficaz como la rusa?

La ciudad de Jerson cayó en las primeras semanas de la guerra tras una ofensiva a gran escala de las fuerzas rusas. Fue el escenario de importantes combates entonces y también de muchas acciones de la defensa ucraniana que está frustrando los deseos rusos de dominar a la población y demostrar su control. No he visto informes creíbles de que traidores ucranianos hayan desempeñado un papel decisivo en Jerson desde el comienzo del conflicto. El hecho de que Rusia no haya sabido apreciar la opinión pública ucraniana, la determinación civil y militar frente a la agresión y la competencia táctica militar antes del conflicto y la incapacidad de superar al ejército ucraniano (una vigésima parte de su tamaño) son pruebas de importantes fallos de la inteligencia de Rusia. El hecho de que hace dos meses Putin despidiera a un 150 de su Servicio Federal de Seguridad (FSB) responsable de la contrainteligencia en Ucrania indica que las fuentes rusas habían sido engañadas, eran complacientes o incompetentes. El hecho de que Zelenski haya despedido a dos funcionarios clave que, en su opinión, deberían haber sido más eficaces en la protección de los secretos estatales y militares dentro de sus organizaciones, y que haya anunciado la apertura de más de 600 investigaciones por traición, son indicadores de que Ucrania está afrontando un problema de gran envergadura. Pero la eficacia con la que el pueblo, el gobierno y el ejército ucranianos han luchado hasta la fecha demuestra que la gran mayoría de la población apoya al gobierno y al ejército y de que está comprometida a luchar por su independencia de Rusia.