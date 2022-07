“El discípulo del diablo”: El asesino más peligroso de Reino Unido podría recuperar la libertad estas Navidades

Patrick Mackay tenía apenas 22 años y ya era considerado el “discípulo del diablo” y la persona más peligrosa de Reino Unido. A sus espaldas había 11 terribles asesinatos y en 1975 fue condenado de por vida, con la obligación de cumplir por lo menos 20 años de internamiento. Han pasado 47 años desde ese momento y Mackay se prepara para salir de nuevo a las calles. Unas calles que han cambiado mucho en este casi medio siglo pero que no olvidan lo que hizo en ellas. Mató a un sacerdote a machetazos y troceó su cuerpo en una bañera.

Su primera víctima fue la viuda Isabella Griffiths, de 87 años, a la que estranguló y apuñaló en su casa de Chelsea. Después, repitió el estrangulamiento con Adele Price, de 89 años, en Kensington, antes de su crimen más brutal. El del padre Anthony Crean, de 63 años, al que golpeó con sus puños repetidamente, lo acuchilló y le golpeó salvajemente con un hacha. Después abandonó el cuerpo mutilado en la bañera, llena de agua ensangrentada.

Cuando fue detenido, se le achacaron cinco asesinatos, pero fue declarado culpable de tres cargos de homicidio involuntario debido a responsabilidad disminuida. Los otros dos casos quedaran archivados.

Cuando fue encarcelado, confesó cinco crímenes más. Uno de ellos podría ser el de Ivy Davis, la conocida dueña de un café que fue encontrada en febrero de 1975 en su casa de Westcliff-on-Sea con múltiples heridas en la cabeza y una cuerda alrededor del cuello. de los que sí dio datos fue de los asesinatos de Stephanie Britton y de su nieto Christopher Martin, de cuatro años. También dijo que era el responsable de la muerte de la au pair Heidi Mnilk, de 18 años, que fue apuñalada en el cuello cuando viajaba en un tren entre London Bridge y New Cross. Después, Mackay arrojó el cuerpo a las vías.

Si tal y como confesó fue el responsable de 11 muertes, tendría el espeluznante “honor” de ser el quinto asesino en serie con más víctimas en Reino Unido, por detrás de Harold Shipman, Dennis Nilsen, Peter Sutcliffe y de Fred y Rose West.

Ahora, Mackay, a sus 69 años, podría recuperar la libertad. El próximo mes de septiembre podría produciise una vista en la que se tomará la decisión, que supondría que quedara libre antes de Navidad.

Víctor, el hijo de Ivy Davies, ha pasado más de 45 años luchando por la justicia, y calificó la posible puesta en libertado de noticia “terrible”. “Mackay fue condenado por tres asesinatos, pero todos saben que cometió más. No ha mostrado ningún remordimiento. Pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. No me dejan participar con una declaración ante la Junta de Libertad Condicional ya que nunca fue condenado por el asesinato de mi madre”, lamentó.

“¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a vivir? No sabe nada del mundo exterior. Vivirá solo, tomando beneficios y guardando sus secretos para sí mismo”, añadió.

Mackay, que ahora se hace llamar David Groves, ha tenido ya varias posibilidades de lograr la libertad, pero se las han rechazado todas. Sin embargo, ahora cree que puede ser su oportunidad. Así lo asegura un funcionario de la prisión al diario británico “Mirror”. “Todas sus comparecencias anteriores de libertad condicional fueron rechazadas, él realmente cree que finalmente tiene la oportunidad de ser liberado. Se le ve como un prisionero modelo”, afirmó.

Además. el citado diario añade que la Junta de Libertad Condicional ha confirmado que se va a celebrar la vista para decidir o no su puesta en libertado, aunque todavía no se ha decidido la fecha.