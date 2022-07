Elecciones en Italia: “El Movimiento 5 Estrellas está abocado a la extinción en Italia”

Matteo Re, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, cree que las elecciones anticipadas en Italia del 25 de septiembre tendrán como protagonista una posible gran abstención. La dimisión del primer ministro Mario Draghi tras perder el apoyo del Movimiento 5 Estrellas, socio en un gobierno de coalición, empuja al país a una dinámica de inestabilidad. Mientras, las encuestas sitúan al partido nacionalista conservador Hermanos de Italia, capitaneado por Giorgia Meloni, como ganador de los comicios.

¿Quién tiene más opciones de ganar las elecciones anticipadas de septiembre?

Según las encuestas la derecha ganaría las elecciones si se celebraran ahora mismo. Dentro de 70 días, el 25 de septiembre, fecha prevista para que los italianos vayan a votar, probablemente también lo hará. Sin embargo, auguro una gran diferencia (mucho mayor que la que existe hoy) entre el partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, y el resto de la coalición de derechas. La joven política romana se impondría a sus socios, creando así un verdadero quebradero de cabeza para Salvini y Berlusconi. Su éxito se debe, entre otros motivos, a la decisión firme de colocarse desde el principio en la oposición al gobierno de Draghi. En cambio, el resto de los partidos de la derecha, Forza Italia de Berlusconi y la Liga de Salvini, abogaron por dar su apoyo a Draghi. Sin embargo, la semana pasada ambos se abstuvieron en la moción de confianza, certificando, de hecho, la caída del gobierno. Esta extraña estrategia podría pasarles factura y provocar una caída, ya que les va a costar a Berlusconi y a Salvini explicar a sus electores los motivos del abandono a Draghi en un momento tan delicado para el país. También se verán obligados a justificar por qué se alinearon con el Movimiento 5 Estrellas, que también se abstuvo en la votación del miércoles. Deberán hacerlo máxime teniendo en cuenta que en los últimos tiempos no han parado de tildar de irresponsable a ese partido, culpándole de haber abierto la crisis de gobierno. Por último, los descontentos no serán solo los electores; en Forza Italia hay tres miembros históricos (Carfagna, Gelmini y Brunetta) que ya han abandonado el partido.

¿Cree que le Movimiento 5 Estrellas pagará caro su ruptura con Mario Draghi en las elecciones anticipadas?

El Movimiento 5 Estrellas está abocado a la extinción. Desde su victoria en las elecciones de 2018, donde obtuvo el 32% de los votos, no ha hecho más que perder consensos. En la última encuesta del Corriere della Sera de hace un par de semanas (por lo tanto, antes de la crisis de gobierno), estaba en el 12%. Después de las varias escisiones internas que se han ido produciendo últimamente y de las disgregaciones que es probable que se producirán en el futuro, le será imposible quitarse la etiqueta de ser el partido responsable del cese de Draghi. Por eso y por su política errática pagará un precio muy caro en las urnas.

¿Cómo afectará la dimisión de Draghi a la economía italiana y a su posición dentro de la UE?

La dimisión de Draghi se produce poco antes de que Italia tenga que recibir y gestionar dinero de la UE del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRR) y aprobar la Ley de Presupuestos; y en un momento en el cual la economía está sufriendo por el aumento de la inflación y la el aumento de la prima de riesgo. El mismo día de su cese, el jueves, el índice de la prima se disparó, alcanzando los 248 puntos. Y las previsiones para la economía italiana no son nada halagüeñas. A nivel europeo el gran problema será mantener una política de cohesión hacia la guerra de Ucrania. No olvidemos que Draghi ha sido uno de los jefes de gobierno más implicados con el apoyo a Ucrania. Curiosamente, otro que también estaba en esa misma línea dura contra Putin, Boris Johnson, ha dimitido recientemente. Y Macron, nada tibio con Rusia, no está pasando por su mejor momento.

¿Qué balance haces del mandato de Draghi? Todos hablan bien de su gestión, pero casi todos los partidos políticos italianos le han dejado caer...

La gestión de Draghi ha sido, bajo mi punto de vista, positiva. El presidente en funciones ha vuelto a colocar a Italia en el centro de la política internacional, ha transmitido seriedad y confianza a los italianos y a los mercados, ha logrado recuperar dos terceras partes del PIB, ha firmado un importante acuerdo con Argelia para la adquisición de gas y poder así rebajar la dependencia del gas ruso, entre otras muchas medidas. Los partidos, en lugar de pensar en el interés del país (no olvidemos que la legislatura iba a terminar de manera natural a principios de 2023), se han volcado en una especie de campaña electoral encubierta, desmarcándose (algunos) del rumbo del gobierno, creyendo así poder sacar votos y atraer electores. Sin embargo, por cómo se ha producido la caída del gobierno, es muy probable que el verdadero protagonista de las elecciones de septiembre sea la baja participación.