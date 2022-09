La derecha afronta con el viento a favor el final de campaña en Italia

Arranca la cuenta atrás en Italia para las elecciones legislativas del domingo, que podrían aupar a la ultraderecha al poder tras la caída del Ejecutivo presidido por Mario Draghi. El ex presidente del Banco Central Europeo encabezó un Gobierno de unidad nacional durante casi un año y medio con el apoyo de todos los partidos excepto Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la gran favorita en estos comicios, según todos los sondeos, que anticipan una victoria rotunda de la alianza de derechas de la que también forma parte la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Sin embargo, no todo está decidido aún. A cuatro días del voto, el futuro de Italia está, según los analistas, en el 30% de indecisos que registran las encuestas.

Unos 50 millones de electores están llamados a las urnas en un clima marcado por las consecuencias de la pandemia, el aumento del coste de la energía y el conflicto en el corazón de Europa. En esta ocasión, sin embargo, no está en juego solo un cambio de color político en el Palacio Chigi, sede de la jefatura de Gobierno, ya que las propuestas de los principales bloques políticos respecto a la relación del país transalpino con la UE, así como las recetas para hacer frente a la crisis energética plantean dos países opuestos.

Frente al europeísmo convencido de la coalición progresista liderada por el ex primer ministro Enrico Letta, Meloni defiende reabrir la cuestión sobre la soberanía nacional. «El de la soberanía es un debate que debemos plantear sin tener que decir que nos vamos de la Unión Europea», afirmó durante una entrevista a la televisión pública. «No es una cuestión de enemistad con Europa, sino de organizar mejor la defensa del interés nacional frente a Europa», añadió.

Si las encuestas no fallan, la líder de Hermanos de Italia podría ser la primera mujer en alcanzar la jefatura del Gobierno en Italia, un desafío que, asegura, está preparada para asumir. «No tengo miedo, pero ¿está esta nación preparada para interrogarse sobre las razones por las que se habla todos los días del partido Hermanos de Italia como si fuera un monstruo en los periódicos, mientras se estima que cuenta con el consenso del 25% de los italianos?», lanzó desafiante durante un reciente mitin en el que arremetió contra la UE, la inmigración y las restricciones para frenar la covid-19.

Según los últimos sondeos publicados el 9 de septiembre –la ley electoral impide divulgar encuestas 15 días antes del voto–, el bloque conservador podría rozar el 45% , mientras que Hermanos de Italia se consolida como el primer partido italiano con el 24% de los votos, seguido por la coalición progresista de la que forman parte, entre otros, el Partido Democrático (PD) y +Europa, de la ex comisario europea Emma Bonino. Por detrás se situaría la Liga de Matteo Salvini, que alcanzaría el 14% de los votos, casi la mitad de los que obtuvo en las anteriores elecciones celebradas en 2018. El Movimiento Cinco Estrellas (M5E), por su parte, se quedaría con el 12%, muy por debajo del 32% que logró en 2018 y que lo convirtió en el primer partido del país.

Quien gobierne lo hará en un nuevo Parlamento más reducido, después de la entrada en vigor de la reforma impulsada por el M5E en la pasada legislatura. Por lo tanto, con 400 escaños en la Cámara de los Diputados y 200 en el Senado, el bloque conservador podría lograr cómodamente la mayoría absoluta en ambas Cámaras, según algunas estimaciones.

Sondeos en Italia FOTO: M. Roselló

El partido liderado por el ex primer ministro Giuseppe Conte se presenta al margen de la coalición de izquierdas después de que el líder del PD renunciara a incluirlo por ser uno de los partidos que provocó la caída del Gobierno de Draghi. Tampoco ha favorecido a los progresistas la ruptura con Azione, la formación centrista y liberal fundada por el ex ministro del PD Carlo Calenda, quien abandonó la coalición en desacuerdo por la inclusión de Los Verdes o Izquierda Italiana.

Calenda, a quien los sondeos otorgan un 5% de los votos, se presenta a las urnas junto a Italia Viva, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi. Un matrimonio de interés que aspira a continuar la agenda de reformas impulsada por Draghi, a quien proponen como primer ministro a pesar de que el economista asegura que no aceptará un nuevo encargo.

A pesar del fracaso de Letta en su intento de sumar a centristas con formaciones de izquierda radical y ex parlamentarios del M5E para hacer frente a Meloni, el líder del PD no tira la toalla y apela en sus mítines al voto de los jóvenes y de los indecisos. Estos últimos, junto a los que ya saben que no votarán, alcanzan el 42% de los electores, igualando casi a la coalición de derechas, según los analistas. El futuro de Italia está en sus manos.