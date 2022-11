China moviliza su fuerza aeronaval para expulsar a un crucero de EEUU que navegó cerca de las islas Spratly controladas por Pekín

Nuevo rifirrafe entre las Marinas de Estados Unidos y de China a cuenta del paso de un buque de guerra norteamericano cerca de una isla controlada por el gigante asiático en el Mar de la China Meridional. En esta ocasión se trata del paso del crucero de misiles guiados USS Chancelorsville por aguas que Pekín considera que pertenecen a su soberanía. Las autoridades chinas han calificado este acto de “ilegal” y han dado un paso más allá al movilizar fuerzas navales y aéreas para emitir advertencias y expulsar al barco de la Marina estadounidense.

En respuesta, el Departamento de Defensa de EUUU emitió un comunicado en el que “reivindica los derechos y libertades de navegación en el Mar de China Meridional cerca de las Islas Spratly, de conformidad con el derecho internacional”. La agencia AP explica que la Marina de Estados Unidos desestimó la queja de Pekín ante lo que Washington considera una “operación de libertad de navegación” .

En lo que expertos de la agencia AP califican como un “movimiento inusual”, la Séptima Flota de la Armada de EEUU lanzó una réplica para criticar la que considera como “la última de una larga serie de acciones (chinas) para tergiversar las operaciones marítimas legales de EE UU” en el Mar del Sur de China, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad.

Este mar, con una superficie 3,5 millones de kilómetros cuadrados, constituye uno de los enclaves estratégicos más relevantes del planeta. Si bien EEUU no reclama la vía fluvial estratégica, por donde transitan aproximadamente 5 billones de dólares en comercio mundial cada año, Washington ha dicho que la libertad de navegación y sobrevuelo es de interés nacional de Estados Unidos. A su relevancia en materia comercial, el Mar de China Meridional contiene grandes reservas pesqueras y de hidrocarburos.

La Armada de EEUU aseguró en el comunicado que las reclamaciones marítimas de China representan una seria amenaza para la libertad de navegación y sobrevuelo, el libre comercio y el comercio sin trabas, y la libertad de oportunidades económicas para las naciones litorales del Mar Meridional de China. “Mientras algunos países continúen reclamando y afirmando límites a los derechos que exceden su autoridad bajo el derecho internacional, Estados Unidos continuará defendiendo los derechos y libertades del mar garantizados para todos”, dijo.

Por su parte, el portavoz del Comando del Teatro del Sur, el coronel de la Fuerza Aérea Tian Junli, dijo que “las acciones del ejército de EEUU han violado gravemente la soberanía y la seguridad de China, lo que representa una prueba inequívoca más de su búsqueda de la hegemonía de la navegación y la militarización del Mar de China Meridional”. Y añadió: “China tiene una soberanía indiscutible sobre las islas del Mar Meridional de China y sus aguas adyacentes”.

Los constantes conflictos territoriales del Mar Meridional de China que involucran a China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei se han considerado durante mucho tiempo como un punto caliente en la rivalidad entre Estados Unidos y China en la región.

Islas militarizadas por China

En marzo, el comandante del Indo-Pacífico de EEUU, el almirante John C. Aquilino, dijo a The Associated Press que China ha militarizado por completo al menos tres de las varias islas que construyó en las aguas en disputa con sistemas de misiles antibuque y antiaéreos, láser y equipo de interferencia. Se trata de un movimiento cada vez más agresivo que amenaza a todas las naciones que operan cerca, añadió John C. Aquilino.

Cabe recordar que en julio, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, pidió a China que cumpliera con un fallo de arbitraje de 2016 que invalidaba los vastos reclamos de Pekín por motivos históricos en el Mar de China Meridional. En una visita a la zona a principios de este mes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reafirmó el compromiso de Washington de defender Filipinas en virtud del Tratado de Defensa Mutua de 1951.