Tres finales posibles para la crisis del Partido Republicano en el Congreso de EEUU

A medida que van pasando las horas las opciones que tiene el republicano moderado Kevin McCarthy de hacerse con la jefatura de la Cámara de Representantes de EEUU se desvanecen. En total ha perdido seis votaciones. Una minoría del partido republicano al que pertenece ha estado boicoteando su nombramiento. La situación es grave porque el partido republicano tiene la mayoría suficiente para elegir este cargo, pero no se ponen de acuerdo. Para muchos expertos, no es una cuestión de ideología sino tan solo una lucha de poder.

McCarthy necesita 218 votos para convertirse en “speaker” y no parece que pueda conseguirlo fácilmente incluso habiendo tenido la bendición de Donald Trump, que este miércoles animó a sus compañeros de partido a apoyar a McCarthy.

El Congreso de Estados Unidos no puede inaugurar su nueva etapa si no hay un presidente elegido para dirigir la Cámara Baja. Por tanto, las votaciones continúan hoy jueves. Estos son los tres escenarios posibles para un desenlace de la crisis institucional que ha provocado el ala más dura del partido conservador.

1 Mc Carthy gana

Kevin McCarthy puede ganar si algún diputado demócrata no asiste a la votación, ya que ello reduciría el margen necesario para que McCarthy obtenga la mayoría. Sin embargo, al menos hasta ahora, los demócratas parecen estar disfrutando del caos republicano. La estrategia del candidato McCarthy parece ser la guerra de desgaste, es decir, seguir presentando su nombre hasta que los miembros del Freedom Caucus, el sector extremista que boicotea su nombramiento, se cansen. Hace más de cien año, en una situación similar, se votaron decenas de veces para elegir al “speaker”. Otra opción es que siga haciendo concesiones a sus oponentes ofreciéndoles más poder e influencia, pero no parece probable.

2 McCarthy se retira

Si Kevin McCarthy se retira de la contienda, es posible que el republicano Steve Scalise pueda lograr el apoyo de casi todos sus compañeros. Scalise, que resultó gravemente herido en el ataque de 2017 contra miembros republicanos del Congreso durante un partido de béisbol, es considerado por muchos miembros del partido como la opción más viable. Otros, en cambio, creen que no supone ningún cambio. “Son casi, para mí, son lo mismo. Representan gran parte de la misma ideología y han construido este equipo juntos”, dijo el representante moderado Don Bacon. También se sugieren otros nombres como los de Jim Jordan y Jim Banks, el jefe del conservador Comité de Estudio Republicano, pero tampoco despiertan unanimidad.

3 Pacto entre republicanos y demócratas

Una alternativa posible pero poco probable es que los dos partidos alcancen algún tipo de acuerdo para poner al frente de la cámara baja a un candidato diferente. Algunos miembros republicanos han dicho que apoyarían esta opción. Fred Upton, un moderado que votó a favor de acusar a Trump, se ha planteado como una posible alternativa a pesar de que ya no es miembro de la Cámara. La normativa no exige ser congresista para ocupar la presidencia. Upton no ha descartado la posibilidad y ha dicho que ser presidente de la Cámara es “una sugerencia intrigante que no he rechazado”.