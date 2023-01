Ucrania confía en que la OTAN dé su brazo a torcer y envíe aviones de combate al frente

Pocos días después de que Alemania se haya decidido a enviar sus tanques Leopard a Ucrania tras semanas de presión por parte de los aliado de la OTAN, el país invadido por las tropas de Vladimir Putin hace un nuevo llamamiento. Mientras se resuelven los numerosos problemas logísticos que conlleva el envío de carros de combate de última generación, el debate sobre la necesidad de suministrar cazas de combate occidentales a Ucrania se agudiza. En realidad, se trata de una petición realizada por Kyiv casi desde el comienzo del conflicto, pero ahora cobra una nueva dimensión.

Roto el tabú de los tanques, ahora Ucrania confía en acabar convenciendo a los aliados de la necesidad de hacer lo mismo con los cazas, concretamente los F-16 estadounidenses que poseen cincuenta países del mundo. Las esperanzas del gobierno de Zelenski van in crescendo. “No querían darnos artillería pesada, y después dijeron que sí”, ha explicado el asesor del ministro de Defensa ucraniano, Yuri Sak a Reuters. “No querían darnos sistemas Himars (artillería pesada móvil) y después dijeron que sí. No querían darnos tanques, y ahora nos los están dando. Aparte de armas nucleares, no va a haber nada que no consigamos”.

De momento, el canciller alemán Olaf Scholz se niega a dar este paso, mientras EEUU parece que mucho más proclive a hacerlo. Este pasado miércoles, justo después de que Zelenski agradeciera a Berlín el envío de tanques Leopard y pidiera cazas, Washington optó por la prudencia. Si bien no dio un “sí”, tampoco profirió un “no”.

El portavoz de la Casa Blanca, reconoció que “EEUU está en discusión constante con los ucranianos sobre sus capacidades militares. Como hemos dicho, evolucionaremos con el cambio de condiciones. No podemos culpar a los ucranianos de pedir más armas. No es la primera vez que se hablan de los cazas”.

Puede que en unos días o semanas haya cambios. Según desvela el digital Político, varios funcionaros del Pentágono están considerando seriamente transferir estos aviones al ejército ucraniano que ahora tan sólo dispone de anquilosadas aeronaves soviéticas.

“No creo que estemos en contra”, ha asegurado al citado medio un funcionario anónimo del Departamento de Defensa de EEUU, aunque también quiso dejar claro que todavía no se había producido una decisión definitiva.

A pesar de que el control de los cielos se ha convertido en un elemento indispensable para ganar esta guerra debido a la multiplicación de ataques con misiles, los aliados se han negado de manera reiterada a la puesta en marcha de una zona de exclusión aérea ya que esto supondría una participación directa en el conflicto y desencadenar una Tercera Guerra Mundial.

Aunque para muchos países el envío de armamento occidental también era un paso difícil de digerir, los cazas parecen cada vez una realidad más cercana. Según el mismo funcionario anónimo del Pentágono, en Washington son cada vez más conscientes de que las reservas de los misiles ucranianos se están agotando y de que los F-16, al estar equipados con misiles aire- aire con radares protegidos electrónicamente, pueden ayudar a que el ejército ucraniano se defiende en igualdad de condiciones frente a los ataques del ejército rusos. En Ucrania creen que sus pilotos tan sólo necesitarán unas semanas para manejar este tipo de aeronaves.

La industria armamentística ya se está preparando para este escenario. El fabricante Lockheed Martin ha anunciado que aumentará la producción de cazas F-16 ante la posibilidad de que los aliados decidan suministrárselos a Kyiv. Ahora todas las miradas están puestas en la nueva reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que se celebrará en febrero en la base estadounidense en Ramstein (Alemania).

Dentro de los países europeos, Holanda y Eslovaquia han ofrecido suministrar a Kiev sus cazas F-16 más antiguos y el ministro de Defensa eslovaco también ha asegurado que el país también está disponible para entrenar a los pilotos. En verano, el Congreso de EEUU ya optó por ser previsor e ir adelantándose a los acontecimientos. Aprobó una partida de 100 millones de dólares para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de estos cazas y desde el mes de noviembre, el ejército ucraniano seleccionó a sus pilotos más preparados para recibir este tipo de instrucción.

Pero no sólo se trata de que haya militares adiestrados en el manejo de estas aeronaves. También es necesario resolver otro tipo de cuestiones ya que estos aparatos necesitan pistas largas y de alta calidad que no parecen encontrarse en Ucrania. Moscú ya ha avisado de que cualquier convoy extranjero que transporte material bélico será blanco de sus ataques.