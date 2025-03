40 años de la llegada de Gorbachov: cómo la Rusia postsoviética pasó del colapso al autoritarismo de Putin

Hace cuarenta años, el 11 de marzo de 1985, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética eligió a Mijaíl Gorbachov, de 54 años, como su Secretario General. Bajo el liderazgo de esta persona extraordinaria, el «Imperio del Mal» se transformó en el mayor defensor de la paz y la cooperación en el mundo. Las fronteras soviéticas se abrieron, la libertad de expresión no solo se restableció, sino que se introdujo por primera vez en la historia de Rusia, se legalizó la propiedad privada, se llevaron a cabo elecciones legislativas libres y, en menos de siete años, el último imperio colonial europeo se desintegró y desapareció.

Gorbachov fue un ser humano excepcional con un profundo entendimiento de las ideas de libertad y justicia, un hombre cuyo ascenso a la cima de la burocracia soviética fue cuestión de azar, y en ningún caso un patrón homogéneo. Intentó transformar la Unión Soviética en un país corriente, abandonando muchos problemas que, de hecho, imposibilitaban este intento. Un imperio no puede convertirse en una federación de la noche a la mañana; un estado donde la justicia nunca existió como poder separado no se transformará en una sociedad regida por la ley mediante un decreto; una comunidad de súbditos no puede transformarse en una democracia liberal mediante unas simples elecciones. Sin embargo, como se puede ver ahora, el problema más importante, es el hecho de que el colapso de la Unión Soviética creó una gran ola de revanchismo, ya que la nueva Rusia se parecía demasiado, como sugirió el gran historiador ruso-estadounidense Alexander Yanov, a la Alemania de la República de Weimar.

Rusia, como había argumentado durante años, nació no como un estado-nación, sino como un imperio, y esta es su principal diferencia con todos los demás países europeos que, desde España hasta Italia y Alemania, primero se convirtieron en estados-nación centralizados y solo después comenzaron su experiencia colonial. Esta peculiaridad de Rusia fue ignorada tanto por el liderazgo democrático ruso como por sus partidarios occidentales, quienes ambos veían a los comunistas como los principales enemigos de una sociedad de mercado y democrática.

Esto ha acabado resultando en ser su mayor error, ya que el liderazgo del Partido Comunista era, como la historia ha demostrado, mucho menos imperialista que la mayoría de los rusos comunes. La democracia rusa, por paradójico que parezca, era solo una democracia soviética: las únicas elecciones en las que la gente pudo cambiar a la élite del poder se llevaron a cabo en la Unión Soviética entre 1989 y 1991, mientras que después solo los líderes actuales o sus designados han podido ser «elegidos».

El federalismo ruso era solo el federalismo soviético, ya que solo durante el último periodo soviético las repúblicas pudieron separarse de la Unión, mientras que después de la adopción de la nueva Constitución rusa en 1993, el Tratado de la Federación fue abolido, y el Kremlin ordenó a sus ejércitos invadir la República Chechena separatista. El regreso a las “antiguas tradiciones rusas” fue llevado a cabo por aquellos que, tanto en Rusia como en Occidente, son denominados como liberales y demócratas. Absorbidos por contrarrestar el comunismo, reconstruyeron las bases de un orden imperial, y, diría más, crearon la versión rusa del fascismo que surgió exactamente como Peter Drucker lo describió en 1939, quien observó brillantemente que “El fascismo es la etapa alcanzada después de que el comunismo haya demostrado ser una ilusión”

A diferencia de Adolf Hitler, quien desmanteló las instituciones democráticas alemanas en 53 días sin ningún tipo de elecciones o plebiscito, el nuevo Führer ruso, Vladimir Putin, necesitó más de 20 años para lograr un resultado comparable, y los rusos lo eligieron cinco veces para el poder, alabando sus puntos de vista tradicionalistas, sus sentimientos antioccidentales y sus aspiraciones imperialistas. Sin formular sus ideas antes de asumir el poder, como ya hicieran los comunistas y fascistas europeos en el siglo XX, creó un sistema de poder libre de cualquier ideología estratégica, excepto de una que venera la pura fuerza y el gran estatus de poder para el país.

La lucha por la restauración del imperio comenzó casi inmediatamente después de su ascenso al poder y continúa hasta la actualidad. Y el punto más triste aquí es el hecho de que Putin no ha llevado a Rusia a alguna nueva perspectiva extrema; simplemente intenta devolverla a ese tipo de «normalidad» que experimentó durante un milenio y de la cual Gorbachov trató de separarla de manera ingenua. El experimento de 40 años ha terminado: la condición de libertad y paz que Gorbachov soñó ha sido desmantelada, y fue una especie de justicia extraña que el gran reformador muriera en 2022.

Diría que la transformación de un imperio y dictadura en una democracia y sociedad basada en el estado de derecho es un proceso extremadamente difícil, y las principales metrópolis europeas, desde España y Portugal hasta Gran Bretaña y Francia son bien conscientes de esto. Pero la diferencia entre Rusia y estas naciones no solo radicaba en su pasado, sino que fue enormemente exagerada por su presente. Diría que había un obstáculo principal que impidió a las potencias imperiales europeas en el siglo XX cualquier tipo de renacimiento imperial, y ese fue el proyecto de integración europea que resultó en la creación de la Unión Europea, establecida justo días después de la disolución de la soviética.

La Europa unida, etiquetada como un “Imperio Postimperial”, donde 10 de sus 28 miembros en 2020 fueron grandes imperios en el pasado, se convirtió en un club tan preocupado por construir una nueva comunidad que se dejaron de lado los recuerdos y el resentimiento. Rusia, desde sus primeros pasos, fue excluida, ya fuera por azar o por diseño, no importa ahora, de esta construcción, y el revanchismo surgió allí como la fuerza más poderosa. Mientras los líderes europeos intentaron educar a sus pueblos y seducirlos creando nuevas estructuras y abriendo nuevas perspectivas, el presidente Putin siguió principalmente a sus súbditos y adoptó no tanto su propia visión, sino el ideal de estado ruso de ellos.

Hoy en día, 40 años después del fin de la Guerra Fría y 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que podemos esperar es la repetición de un movimiento eterno y pendular de la historia rusa, ya que después de un período de terror totalitario, un líder algo más flexible y realista toma el poder. Pero lo que todos deberíamos aprender de estos 40 años es que si un nuevo Gorbachov surge en una Rusia agotada y arruinada, sería el mayor error posible contar esto como una recuperación definitiva del país enfermo.

Occidente debería considerar esta oportunidad, si aparece, por supuesto, como un llamado para integrar a Rusia, porque, si sigue fuera del mundo occidental, el país parece “irreparable”. Así como Alemania se convirtió en una pieza clave de la Europa unificada al ser admitida en la OTAN y la Comunidad Económica Europea poco después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia debería ser bienvenida y vinculada mediante algún tipo de tratados formales y obligaciones para convertirse en una parte indispensable del mundo occidental. Porque, hasta que no lo sea, siempre será su enemigo y fuente de un peligro inminente y notable…

Vladislav Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estratégias en Europa, en Nicosia, Chipre.