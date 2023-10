Dakar acoge la II Conferencia Internacional por el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental

En colaboración con el Centro Africano de Inteligencia Estratégica por la Paz (CISPAIX), el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) organiza los días 27 y 28 de octubre en Dakar la II Conferencia Internacional por el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental.

Según sus promotores, la iniciativa se inserta en “la vocación y los esfuerzos del MSP para consolidarse como una ‘tercera vía’ en la búsqueda de la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental y poner fin a la tragedia que sufren los saharauis desde hace medio siglo”.

Además, desde el MSP y el CISPAIX se espera que el encuentro sea “propicio para incentivar el dialogo saharaui a través de una presencia mayor de los representantes de la autoridad tradicional, los notables tribales, así como de la sociedad civil saharaui”.

Está prevista una importante presencia internacional. Entre los asistentes a la cita en la capital senegalesa figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero –lo hará por vía telemática— y el expresidente de la República de Burundi Domitien Ndayizeye. Además, está confirmada la asistencia del ex ministro de Defensa y del Congreso de los Diputados José Bono y del ex ministro de Justicia y eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar –que también participará por vía telemática—, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Perú Miguel Ángel Rodríguez Mackay o el ex consejero del presidente de Nigeria Abdullahi Azukutenyi, además de varios ex embajadores.

Asimismo está prevista la presencia de diputados y líderes de partidos políticos de la vecina Mauritania y de países de América del Sur, entre otras figuras de la política europea y latinoamericana.

La elección de la capital de Senegal, país que reclama un papel cada vez mayor a escala continental en el liderazgo en favor de la paz, y la presencia de personalidades africanas a partir de mañana en Dakar refleja, según los organizadores de la Conferencia, el interés del MSP por “hacer llegar su mensaje de paz a las naciones y pueblos africanos y obtener un mayor apoyo y compromiso en favor de la deseada solución pacífica en la que no haya vencidos y vencedores”. Además, confían los promotores del foro que “por fin vuelva a reinar la paz, la estabilidad y la concordia en esta parte del continente africano”.

La II Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz de Dakar tiene lugar en un momento de tensiones entre las partes –en noviembre de 2020 el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego en vigor con Rabat desde 1991— y en un estancamiento de la mediación y de los esfuerzos de paz promovidos por Naciones Unidas dos años después de la designación de Staffan de Mistura como enviado del secretario general para el Sáhara Occidental. El pasado mes de septiembre el subsecretario de Estado de EEUU para el norte de África expresaba el apoyo de Washington a “una solución política” al conflicto saharaui.

Como en septiembre de 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) volverá a insistir en la propuesta de solución de compromiso anunciada en la I Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz desde el convencimiento, afirman sus promotores, “de que dicho plan representa una opción tangible, realista y viable para asegurar el bienestar y la prosperidad de los saharauis en su tierra y por fin, desligarse de proyectos imposibles y aventuras o utopías destructivas”.

Igualmente los promotores del encuentro de Dakar anuncian que, como el año pasado, volverán a invitar a representantes del Frente Polisario, aunque desconfían de que la organización esté representada en la cita en la capital senegalesa. El MSP nació en abril de 2020 como “una nueva fuerza política independiente que apuesta por la democracia y el multipartidismo frente al totalitarismo de partido único”.