El portavoz de la guerrilla M23: “Los tutsis son sistemáticamente perseguidos en nuestro país”

El mundo está dividido en bandos. No existen los tonos grises en la guerra. Después de que las naciones y los medios de comunicación hayan determinado de qué lado se posicionarán en un conflicto, se inicia una rabiosa pero sistemática avalancha de noticias y editoriales donde se ensalzan las virtudes de “nuestro lado” (el abanderado del bien) y las diabluras consecutivas del contrario (incapaz de nada que no sea malvado). El espectador deglute en todo momento lo que se le lanza con este objetivo porque el espectador está muy lejos del terreno y realmente tiene muy difícil obtener una información objetiva y completa sobre lo que ocurre en este complicado mundo que nos ha tocado vivir. ¿Imagina alguien que el New York Times concediera el 1 de marzo de 2022 una entrevista a Vladimir Putin? ¿O que Ren TV hiciera lo mismo con Zelensky? Claro que no. Se escogen los bandos y se lucha hasta el final, aún cuando el propio bando asesine y promueva las masacres. La guerra y la moral son tan incompatibles como compatibles son la guerra y los ideales.

Willy Ngoma es el portavoz del M23, uno de los grupos de guerrilleros más odiados por estas fechas en África Oriental. La Comunidad de África Oriental ha llegado a crear una fuerza militar conjunta para combatirlos en el este de República Democrática del Congo, entre que gobiernos, periodistas y organismos internacionales acusan al M23 de perpetrar matanzas de civiles, violar a mujeres de forma sistemática y sembrar el caos con el fin de facilitar el contrabando de oro y de coltán a Ruanda (nación que financia al M23).

Esta entrevista rompe los esquemas y escucha por una vez lo que tenga que decir el bando contrario, hunde las palabras en los grises cenagales de la duda y permite al lector establecer su propio criterio ante los convulsos sucesos de RDC.

¿Por qué causa combate el M23?

Es muy sencillo. Queremos paz. Queremos igualdad. Erradicar el tribalismo y la segregación étnica. Nuestro mayor deseo es el bien de República Democrática del Congo y configurar un espíritu reflejado en el trabajo comunitario y el bien de todos. Tomar las armas ha sido para nosotros un gesto radical e indeseable. No queríamos llegar aquí, te lo aseguro. Nosotros sólo queremos una buena gobernanza en nuestro país: el fin de la corrupción, de las masacres, del hundimiento financiero, del autoritarismo del Estado. Está claro lo que queremos. Queremos que los refugiados regresen al país. La legalidad social. Queremos vivir en comunidad y la cohesión social. Creo que la cohesión social no es mucho pedir, ¿no crees?

¿Qué cambios ha sufrido la organización desde su fundación en 2012?

Como sabes, en 2013 abandonamos la lucha armada en RDC para movilizarnos a Uganda con la intención de vivir de forma pacífica. Desde entonces, el grupo ha conocido numerosos cambios, tanto desde el punto de vista ideológico como organizativo, táctico y filosófico. Ya no somos el grupo que dirigía el comandante Bosco Ntaganda, un hombre responsable de terribles masacres y al que, por cierto, nosotros mismos entregamos a la Corte Penal Internacional. Hay quien dice que somos igual que antes, pero no es así. El mundo cambia y sólo los imbéciles se resisten al cambio. Por ejemplo, el tiempo que pasamos en Uganda convivimos de forma pacífica con la población civil, sin problemas. Hoy somos una organización política y militar bien surtida y que sigue un código de buena conducta, más cercanos a la disciplina de un ejército regular que a la de una guerrilla. Y, sobre todo, tenemos la firme determinación de cambiar el país. Es así. Es así. Somos disciplinados. Es así. Somos disciplinados y racionales.

Si vuestras intenciones son tan buenas, ¿por qué se ha posicionado la comunidad internacional (y en especial África Oriental) en vuestra contra?

En primer lugar, tenemos que entender que la comunidad internacional no tiene potestad sobre la gobernabilidad de República Democrática del Congo. En segundo lugar, saber que muchas naciones están manipuladas por el Gobierno central de RDC. Piensan que combatir al M23 se trata de una causa justa y verás que no es así. En nuestro país hay cuatro grandes grupos étnicos: los bantúes, los sudaneses, los nilóticos y los pigmeos. Los tutsis, que entran en la categoría de los nilóticos, son perseguidos sistemáticamente dentro de nuestro país. Existe en consecuencia una limpia étnica que la comunidad internacional finge no ver, y aquí hablo del asesinato de inocentes, de las violaciones a niños y mujeres, de chiquillos que no pueden ir a la escuela por temor a las represalias de sus compañeros. Y quienes hacen esto son los bantúes, que hoy dominan Kinsasa y las grandes ciudades del país. Miran a los tutsis como extranjeros y el resto de grupos sólo siguen las órdenes de los bantúes. Los tutsis vivimos en la pobreza y en el miedo mientras la comunidad internacional avala estas acciones.

¿Cuál es el mayor enemigo del M23? ¿Y su mayor aliado?

Nuestro enemigo es aquel que divida a los congoleños. Los grupos extranjeros que asesinan a los congoleños, como por ejemplo los Mai-Mai. Es así. Ellos son nuestros enemigos: los enemigos del pueblo congoleño. Los chinos y los libaneses que interfieren en nuestra nación también son nuestros enemigos. Y nuestro mayor aliado son los congoleños que reclaman el cambio que nosotros reclamamos, el pueblo revolucionario que clama por un futuro mejor, tutsi o no tutsi.

¿Y qué me dices de las acusaciones que señalan que habéis llevado a cabo un asesinato sistemático de civiles en el este de RDC?

Caballero, el M23 jamás ha asesinado a un inocente a sangre fría. Ni uno sólo. ¿Cómo íbamos a asesinar a ciudadanos congoleños? Ya hemos hablado de que nuestro mayor objetivo es el bienestar de todos los congoleños, sin excepciones. Cuando dicen que hemos asesinado a civiles, están diciendo que hemos asesinado a nuestros propios camaradas. No sólo es falso sino también ridículo. Dicen que violamos y que secuestramos a gente porque buscan demonizarnos. No hay masacres ni violaciones, únicamente hay una manipulación de medios por parte del gobierno y, claro está, una gran manipulación de las masas.

Los medios congoleños no parecen muy contentos con vosotros…

En realidad, los medios están divididos en este caso. Existen medios dominados por los intereses del Estado, como Radio Okapi, que no importa lo que hagamos que siempre irán contra nosotros y jamás nos darán la palabra para comunicar nuestras verdaderas intenciones al pueblo congoleño. El mensaje de medios como Radio Okapi es uno de intoxicación social y que pretende poner a la población en contra del M23. Esa es su línea editorial, al tratarse de una radio en manos del Gobierno congoleño. Es una pena. Sin embargo, todavía hay medios internacionales que buscan la verdad con intenciones honestas, aunque no les resulte fácil. No es fácil porque el Gobierno congoleño dificulta cualquier comunicación entre el M23 y los medios internacionales.

¿Cuál es la posición del M23 en lo que respecta a los grupos yihadistas radicados en el Congo?

Muy buena pregunta y muy necesaria para entender nuestra posición. Los grupos yihadistas son el mejor ejemplo para explicar quienes son nuestros enemigos. Ellos asesinan a la población local, incumplen los acuerdos de paz, combaten contra todos. Lo repito: todos los que dañan al pueblo congoleño son nuestros enemigos. Y puede que te sorprenda saber que el Gobierno congoleño y el Ejército estatal venden armas y municiones a los yihadistas y facilitan su actuación en el este del Congo, sí, porque no hay una buena gobernanza en nuestro país. Ellos (los yihadistas) son la desolación.

Si tuvieses que elegir un país en el que vivir, ¿cuál sería?

Sólo hay un país en el que viviría y esa es mi nación, República Democrática del Congo. Aquí nací y aquí moriré luchando por los derechos de los ciudadanos, por la creación de un Estado fuerte, por el cambio. Por la armonía. No hay más.