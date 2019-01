Al Qaeda ha redactado un comunicado-tipo contra los judíos para reivindicar los atentados

Los comunicados en los que dos de las franquicias de Al Qaeda que operan en África han utilizado para asumir la autoría de los atentados perpetrados en Nairobi (Kenia) y Aguelhok, en la provincia de Kidal, en Mali, tienen un contenido prácticamente idéntico, con párrafos literales. Demuestra, en opinión de los expertos, que se trata de un patrón redactado por Al Qaeda Central (AQC), que ha hecho llegar a sus distintas facciones, y que hace prever una campaña de acciones criminales con los que la banda yihadista, que lidera Ayman Al Zawahiri, quiera cobrar protagonismo frente al Daesh; y, tal y como adelantó este periódico, con especial incidencia entre los musulmanes de Palestina. Israel y sus aliados se convierten en objetivo preferente.

En efecto, tanto en el comunicado hecho público por Al Sahaabab como el de Jamaat Nusrat Al-Islam Wall Muslimeen, se incluyen referencias a la “judaización” de Jerusalén, que van a tratar de impedir por todos los medios y se recogen citas del fallecido Osama Ben Laden, que estuvo durante años al frente de la organización terrorista.

Al Sahaabab proclama que “nuestros hermanos musulmanes en Palestina deben saber que los muyahidines (soldados) acudirán en su ayuda, cueste lo que cueste y cualesquiera que sean las consecuencias. No le decimos a usted otra cosa que lo que proclamó el Sheikh Osama Ben Laden (que Allah sea misericordioso con él: "Por Allah, te apoyaremos incluso si tenemos que venir arrodillando sobre nuestras rodillas" y "nos no te abandonaremos hasta que obtengas la victoria o probaremos lo que Hamza Ibn Abdul Muttalib (tío paterno de Mahoma) ha probado”.

Nusrat Al-Islam hace referencia a la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, y aseguran que se trata de rechazar la normalización del Estado Judío. Anuncian no van a ahorrar ningún esfuerzo para frustrar esos planes. “Dirigimos un mensaje a nuestra gente en los alrededores de Beit al-Maqdis (templo de Jerusalén), el lugar de aterrizaje de nuestro Profeta. Les decimos que estamos luchando en el desierto del Magreb Islámico y su montañas, y nuestros corazones están dedicados en oración por ellos. Y les decimos lo que afirmó el jeque Osama ben Laden (que Allah lo acepte entre los mártires): la sangre de nuestros hijos es la sangre de nuestros hijos, y tu sangre es nuestra sangre. Así, sangre por sangre, y destrucción por destrucción. Que Allah el Todopoderoso sea testigo. que no te defraudaremos hasta que logremos la victoria o probemos lo que proclamó Hamza bin Abdul Mutallib (de nuevo otra referencia al tío del profeta). La última hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, hasta que un judío se esconda detrás de una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol dirán: “Oh musulmán, hay un judío detrás de mí. Ven y matalo””.

En ambos comunicados, se dice que cometen estos atentados siguiendo las órdenes expresas de Ayman Al Zawahiri.