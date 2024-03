"Alemania no se siente cómoda liderando la defensa europea

¿Por qué Macron se ha convertido en el jefe de gobierno europeo más combativo hacia Rusia? Históricamente, Francia siempre ha estado comprometida con la diplomacia.

El presidente Macron dijo una vez que la OTAN se hallaba en muerte cerebral. El Presidente pensó entonces que Europa ya no podía depender más de Estados Unidos para su defensa y seguridad. Macron argumentó que la Unión Europea (UE) necesitaría buscar autonomía estratégica en asuntos de defensa, incluida la adquisición de sistemas de armas. Más recientemente, Macron ha declarado que Europa no debería descartar el envío de tropas terrestres a Ucrania. Esto fue rechazado de plano por aliados europeos clave y la administración Biden, ya que sin duda terminaría con la OTAN en guerra con Rusia. Los comentarios de Macron estaban más dirigidos a señalar a varios partidos cosas diferentes. Quería que los aliados europeos consideraran hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar una victoria rusa. La implicación aquí en particular es empujar a Alemania a normalizar su política exterior y de defensa para abrazar la autonomía estratégica de la UE y alejarse del poder exclusivamente económico. Macron también estaba tratando de enviar un mensaje a Rusia de que Europa se toma en serio sus ambiciones de que la defensa europea se convierta en un pilar autónomo de la OTAN. Macron también estaba tratando de influir en el electorado francés para que votara por su partido Renacimiento en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 mostrándose fuerte y decidido hacia Rusia. Sin embargo, en una reciente encuesta de opinión de Ipsos-Sopra Steria en colaboración con Cevipof de Sciences Po, el Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès y "Le Monde", sólo el 18% de los votantes dijeron que votarían por el partido del presidente Macron y sus aliados de coalición. Esto es cinco puntos menos que el desempeño de Renaissance en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. También hay una brecha identificada en la misma encuesta de opinión con Renacimiento 13 puntos por detrás de la extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN). Algunos han considerado que RN apoya tácitamente la estrategia de Putin en Ucrania, pero Marine Le Pen ha criticado recientemente aspectos de la política rusa en la guerra.

Olaf Scholz no quiere enviar misiles Taurus para no implicar a Alemania en la guerra: ¿cree Scholz que esta guerra fue provocada no sólo por Rusia sino también por Estados Unidos?

El canciller Olaf Scholz ha mantenido una estrecha colaboración con los aliados de EE. UU., la OTAN y la UE desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La estrategia de Scholz ha sido actuar de manera concertada con Washington para suministrar a Ucrania el armamento y el equipo suficientes para sobrevivir, incluidos los anti- baterías de aviones y tanques, al tiempo que retiene las capacidades militares que necesitaría para ganar. Scholz expresó su profunda preocupación por la adopción de medidas que podrían desencadenar un conflicto más amplio. Las contribuciones alemanas a Ucrania ocupan el segundo lugar después de los Estados Unidos en términos de contribución total de 77 mil millones de euros, pero sólo el undécimo como porcentaje del PIB. En cuanto a retener los misiles Taurus de Ucrania, Scholz lo ha hecho porque tienen un alcance de 500 kilómetros y, en teoría, podrían llegar a Moscú desde Ucrania. Alemania no quiere correr el riesgo de que los misiles se utilicen para atacar a Rusia, creando así potencialmente las condiciones para una guerra más amplia de la OTAN contra Rusia. Los misiles también son tecnológicamente avanzados, y el Canciller Scholz teme que puedan caer en manos rusas y que la tecnología de los misiles pueda ser copiada, socavando así la industria y la estrategia militar alemanas.

Francia está a favor de la autonomía estratégica de la UE, mientras que Alemania no. ¿Qué diferencias hay entre ambos países en materia de defensa común europea? ¿Por qué Alemania no quiere liderar la Europa de la Defensa?

La autonomía estratégica en la defensa europea se refiere a la capacidad de la UE para actuar de forma autónoma –es decir, sin depender de otros países– en áreas políticas estratégicamente importantes. Esto incluye autonomía estratégica en las adquisiciones militares europeas, la estrategia económica de la UE y la política de defensa. Francia cree que la UE necesita proporcionar de forma independiente los recursos para actuar sola si es necesario en diferentes contextos, como por ejemplo poder reaccionar militarmente ante la invasión rusa de Ucrania. Francia, una potencia nuclear, ha impulsado durante mucho tiempo lo que llama autonomía estratégica: la capacidad de Europa de actuar por sí sola en defensa con su propio complejo industrial militar. Alemania prefiere mantener fuertes relaciones industriales y militares con Estados Unidos, así como con la UE y Francia. Esto socava así la visión de Macron de una autonomía estratégica de la UE. Además de los desacuerdos sobre la visión estratégica, Francia y Alemania discrepan en una serie de cuestiones que van desde la ayuda militar a Ucrania, las defensas aéreas, el suministro de tanques de batalla a Ucrania y las exportaciones de armas. Alemania no se siente cómoda liderando la defensa europea, en parte debido a su historia. Las respuestas militares a las crisis son ajenas a los alemanes, que prefieren respuestas legales y económicas a las cuestiones internacionales. Sin embargo, con la invasión rusa de Ucrania en 2022, Alemania ha tenido que repensar su enfoque hacia adelante.