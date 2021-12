En completo silencio llegó el pasado domingo al país la expresidenta de Chile y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y pese a que en un principio se especuló que no haría declaraciones públicas, la ex mandataria finalmente habló para mostrar su completo apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“He venido a cumplir con mi deber cívico, porque lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Elegir un Presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, de derechos humanos que se respeten; un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva Constitución. No da lo mismo entonces por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, dijo en un vídeo publicado por Horizonte Ciudadano, fundación sin fines de lucro creada por Bachelet para promover la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas y decisiones colectivas.

Una vez conocido el mensaje las reacciones no se hicieron esperar. Para los simpatizantes de José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, esta es una mala señal y da cuenta de un aprovechamiento político. El Senador y presidente del partido de derecha Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán indicó que si bien a nadie le sorprende el apoyo de la ex mandataria a la candidatura de izquierda lo esperable era que ella no hubiese dado declaraciones al respecto.

“Cuando uno ostenta el cargo de alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe sujetarse a las normas y obligaciones que impone el cargo, y una de ellas dice relación con abstenerse de hacer política interna en los respectivos países. Lamento ese pronunciamiento pero ciertamente no va a influir en el resultado de este domingo”, aseguró el parlamentario.

Incluso el congresista fue más allá advirtiendo que la diferencia de votos puede ser tan mínima que existe la posibilidad de pedir una revisión al Servicio Electoral. “El resultado del día domingo puede ser estrecho y tenemos que prepararnos para ese escenario, por eso estamos trabajando para, no solamente convencer a los indecisos, sino también a quienes habitualmente se abstienen de los procesos electorales y por supuesto también para tener apoderados en todas y cada una de las mesas de sufragio”, comentó Chahuán.

Por su parte, en una entrevista con “Meganoticias”, el mismo Kast fue quien habló sobre el tema: “Lamento que ella haya hecho un intervencionismo de ese tipo sabiendo que representa a todos los chilenos en el exterior”.

Mientras tanto, en medio de una actividad pública, el actual presidente Sebastián Piñera se refirió al polémico apoyo de Bachelet asegurando que tiene derecho a expresar su opinión como una ciudadana más, “pero también tiene la obligación de cumplir con las normas y reglas que la ONU establece para los funcionarios internacionales”.

El otro lado de la moneda

Boric agradeció el gesto de Bachelet en su cuenta de Twitter: “El apoyo de la expresidenta Bachelet es un gran honor en momentos claves de nuestra historia. Como ella dice, para que Chile avance con cambios que mejoren calidad de vida de las personas, hay que redoblar esfuerzos y motivar a familias y vecinos a votar el 19. De nosotros depende”, aseguró el candidato, quien además se reunió con ella en un encuentro informal hace unos días.

Concuerda con él, el diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo valoró el apoyo de Bachelet porque da cuenta de su interés superior por el bien del país. “Frente a la derecha extrema no queda otra que la unidad de toda la oposición. Valoro el gesto de la expresidenta Bachelet así como el del expresidente Ricardo lagos, quienes habiendo sido muy criticados por quienes hoy tienen la posibilidad de alcanzar la magistratura de nuestro país, sin ninguna dificultad y por el interés superior de la patria, han decidido respaldar esta candidatura”.

La noche del jueves ambas candidaturas tienen programados actos masivos de cierre de campaña y esperan a miles de partidarios en distintos lugares de la capital. Luego de eso ninguno puede hacer propaganda electoral y habrá que esperar los resultados este domingo 19 de diciembre. Algunos auguran fallos fotográficos y la proclamación del nuevo Presidente pasadas las 12 de la noche.