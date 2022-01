Agricultores encuentran un misterioso cohete espacial mientras trabajaban en un campo de trigo

Matías Schmidt y Santiago Ucci trabajaban en conjunto como contratistas para llevar adelante servicios de cosecha en distintos campos. Un día, se encontraba en un campo ubicado en Lobería, dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, cada uno en su cosechadora, cuando descubrieron un misterioso objeto en el terreno que no se imaginaban cuando se pusieron en marcha para comenzar sus labores.

Schmidt frenó de golpe para no atropellarlo con el vehículo, y es que lo que encontraron no tenía nada que ver con el cultivo. Ucci estaba detrás suya, y no se percató de que su compañero iba a parar la cosechadora. No pudo hacer nada se levó por delante otra parte de ese material desconocido. Rápidamente, bajaron para comprobar de qué se trataba, y aunque lo que sus ojos no pudieron creer lo que estaban viendo en aquel momento, efectivamente era lo que inimaginablemente se encontrarían en un campo de trigo: un cohete espacial.

Ucci, con toda una vida trabajando en el primer sector, nunca vio nada igual. Sí es verdad que en un terreno de este tipo a veces aparecen animales salvajes que sin querer pisan con las máquinas y no pueden evitar salvarles la vida. E incluso, otros objetos que dejan personas “accidentalmente” o que han llegado allí de un modo u otro, como botellas, plásticos y demás. Pero encontrar un cohete mientras trabajas en el campo es algo poco probable o prácticamente imposible. “Fue una locura”, decía en declaraciones recogidas por el periódico La Nación.

Se encontraron con un contorno de tres metros que se quemó, así como haber creado un cráter en el . El objeto medía más de tres metros, y lo encontraron roto, pero varias piezas suelas. El operador de máquina agrícola definió el hallazgo como “una desgracia con suerte”, puesto que cree que cayó varios días atrás cuando el trigo todavía estaba verde. “Si llega a ser ahora, hubiera prendido fuego a todo el lote de trigo”. Según medios argentinos, podría tratarse de restos del Aventura I, un cohete espacial que fue lanzado en Argentina y que llevó una inversión de casi dos millones de dólares hace más de quince años.

Este cohete fue creado por dos ciudadanos argentinos, que comenzaron a desarrollarlo en 2004. En el año 2020, anunciaron que su intención era lanzarlo en 2021 y que querían cumplir ese sueño que tanto habían estado añorando. “Pero más fortuna tuvo porque si hubiese caído en la zona de un pueblo, hubiera sido una fatalidad. En línea recta, Necochea está a solo 20 kilómetros de donde fueron encontrados las distintas partes del objeto”, asegura.

Por otro lado, Miguel Astelarra, productor y propietario de un establecimiento cercano, aseguró que el vuelo “fue exitoso”. “El cohete hizo un lanzamiento de prueba, a unos a 10 kilómetros de donde cayó el cuerpo espacial. Era un vuelo estratosférico, donde la velocidad de los vientos hizo que hubiera un error de cálculo y una alteración en la trayectoria. La empresa tenía un bote en el mar porque era importante rescatarlo porque había que recuperar los pequeños y valiosos sensores que tenía el cohete en la cabeza”, explicó en declaraciones recogidas por el medio sudamericano.

Asimismo, la compañía explicó que fue “un único vuelo que se lanzó porque querían hacer algunas pruebas”. “Elegimos esta época porque estaba toda la cosecha verde para no tener problemas de incendios. Teníamos la autorización de tráfico aéreo de Ezeiza. Todo fue planificado, no fue una cosa improvisada: lo hicimos tierra adentro porque necesitábamos recuperar ciertos componentes del cohete. Ahora, todos los que vamos a hacer a partir de ahora van al mar”, indicaron.