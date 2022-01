Preocupación por los continuos robos a trenes de Amazon y otras empresas en Los Ángeles

Montones de cajas vacías tiradas junto a las vías del tren en el condado de Los Ángeles, en California, representan los dramáticos robos que están sufriendo los trenes de varias compañías de Estados Unidos, entre los que se encuentran cajas de UPS, Amazon y FedEx.

Noticias relacionadas Sucesos. Obligada a sacrificar a su perro por una negligencia en la peluquería

Los crímenes estarían asociado, según expertos, con los aumentos en la pobreza en Estados Unidos, la cual aumentó a medida que fue avanzando la pandemia de coronavirus. La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia.

Los trenes que pasaban llevaban contenedores con las puertas abiertas de par en par y los paquetes cayendo, informó NBC4. Un vídeo mostró a dos hombres, uno de ellos con lo que parecía una cizalla, caminando a lo largo de las vías, dijo la estación. Los paquetes son de minoristas como Amazon, REI y otros, informó CBSLA. El mar de desechos dejados atrás incluye artículos que los ladrones aparentemente no pensaron que eran lo suficientemente valiosos como para llevárselos. con campamentos de indigentes al noreste del centro de la ciudad, en la zona de Lincoln Park.

Amazon dijo que estaba dirigiendo las investigaciones a la policía. United Parcel Service, UPS, declinó hacer comentarios sobre las investigaciones de los robos de carga, pero dijo que estaba cooperando con las autoridades. “La seguridad de los bienes de nuestros clientes y de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad”, dijo UPS en un comunicado.

Union Pacific, por su parte, aseveró que en un comunicado a CBSLA que el ferrocarril estaba preocupado por el aumento de los robos de carga en California. La empresa tiene su propio departamento de policía con jurisdicción sobre los más de 52.000 kilómetros de vías que posee.

Mientras las cámaras de CBSLA estaban en la escena, una persona fue vista huyendo con un contenedor utilizado para guardar paquetes pequeños, y un oficial de policía del ferrocarril Union Pacific fue visto persiguiendo a otras dos personas que aparentemente estaban revisando paquetes. La escena fue la misma en noviembre, cuando la NBC4 mostró miles de cajas desechadas a lo largo de las vías alineadas