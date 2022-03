El embajador de Nicaragua ante la OEA se rebela contra la “dictadura” de Ortega y pide liberar a los presos políticos

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, ha denunciado este miércoles de manera sorpresiva la “dictadura” y los “presos políticos” del Gobierno del presidente Daniel Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, ha afirmado McFields durante su intervención en un pleno del Consejo Permanente de la OEA.

Palabras del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas al Consejo Permanente de la #OEA pic.twitter.com/cMNiv69CIh — OEA (@OEA_oficial) March 23, 2022

“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos”, ha dicho McFields, quien ha asegurado que tomaba la palabra durante la sesión “en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida” en Nicaragua desde 2018.

“Tomo la palabra en nombre de miles de servidores públicos, de todos los niveles, militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empelo”, " ha continuado.

McFields ha manifestado que a pesar del “miedo” y del “futuro incierto” que le puede deparar a su familia sus palabras, tiene que hablar, porque en caso de no hacerlo, “las piedras mismas” lo harán por él.

Su intervención ha sido reconocida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a través de su cuenta de Twitter, ha aplaudido el “coraje” que el embajador nicaragüense ha mostrado. “Esta es la posición éticamente correcta”, ha enfatizado, informa el diario ‘La Prensa’.

McFields fue designado embajador permanente de Nicaragua ante la OEA el pasado 27 de octubre de 2021, aunque desde 2011 había estado ejerciendo como diplomático del Gobierno de Ortega en Washington.