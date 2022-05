Un okupa se muda a la oficina de su trabajo para protestar contra el sueldo que le paga su empresa

Se llama Simon Jackson, reside en Estados Unidos y cansado de que su empresa no le pagaran un salario “decente”, decidió mudarse a su oficina y comenzar a vivir allí.

“Este soy yo, sacando todas mis pertenencias de varias valijas. Me estoy mudando de mi viejo apartamento a mi cubículo porque no me pagan lo suficiente. Así que, a modo de protesta, acabo de llegar a mi empresa. Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía”, aseguró Simón, en un vídeo compartido en la red social TikTok.

En su trabajo no se tomaron bien la ocupación, pero tampoco se lo tomaron en serio, pensando que se trataba de una broma. Pero Jackson insistió en que su decisión estaba tomada y no era un chiste. Informó que “técnicamente” no sería ilegal, simplemente estaría mal visto.

Jackson, al cobrar tanta visibilidad con sus vídeos, contó su rutina diaria. Dice que se acuesta en su saco de dormir, debajo del escritorio, y tapado con una cortina. Utiliza el baño del edificio (que cuenta con duchas para realizar higienes personales) y guarda los alimentos en el frigorífico del lugar.

Sorprendentemente, no ha sido el único que ha hecho esto. Muchos usuarios le respondieron y contaron sus experiencias o la de sus compañeros. “Yo hice lo mismo en 2014. Tardé tres semanas en ser despedido y desalojado. La mejor de las suertes”,” dijo un usuario. “Mi compañero de trabajo que no tenía hogar hizo esto durante un año... nunca le dijeron nada”, explicó otro.