"La caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán pasó factura a la imagen de Biden"

- El destino de Biden quedó escrito cuando fracasó catastróficamente en su primer debate contra Trump. ¿Fue ese día en el que EE UU entendió que no podía presentarse a la reelección?

- Creo que supuso un punto de inflexión, pero no resultó decisivo. Ha habido preocupaciones de que fuera demasiado mayor durante mucho tiempo. El debate ciertamente lo pone en evidencia. Pero en última instancia, eso realmente no perjudicó mucho sus encuestas. No estoy convencido de que no pudiera haberse quedado y ganar. Pero asustó a suficientes personas en el Partido Demócrata y en la prensa que esencialmente todas las historias sobre Biden se centraron en su edad, sus capacidades mentales y si debería o no salir de la carrera electoral. Creo que fue el cambio narrativo posterior al debate, más que el debate en sí, lo que realmente acabó con él.

- ¿La retirada de las tropas de Afganistán, los escándalos que involucran a su hijo o la posición en la guerra de Gaza también han pasado factura a Biden?

De los tres, creo que la caótica retirada de Afganistán fue la más significativa (a pesar de que Trump había fijado el plazo al final de su mandato). Este fue el momento en que sus encuestas cayeron a territorio negativo y nunca se recuperaron. No es que la gente todavía esté enojada por la retirada de Afganistán, pero una vez que caes, es difícil volver a levantarte. Los escándalos de Hunter Biden atraen mucha atención entre los republicanos, pero he visto poca evidencia de que hayan afectado la posición de Biden entre los demócratas o los independientes. Hunter es un gran problema en el sector de la derecha de X (anteriormente Twitter), pero no parece tener mucha tracción en ningún otro lugar. Israel/Palestina es prácticamente una tarea política imposible. Creo que planteó dos desafíos potenciales. La primera es que sucedió bajo su mando. No veo muchas razones para pensar que los ataques de Hamas o la respuesta israelí tengan algo que ver con él, o que Estados Unidos pueda cambiar mucho, pero Trump es capaz de decir: "No hubo una guerra en Israel cuando yo era presidente", lo que ciertamente puede afectar a algunos estadounidenses. El otro problema es que pone de relieve cierta división dentro del Partido Demócrata. Como usted y yo hemos hablado en el pasado, dado que Estados Unidos sólo tiene dos partidos, terminan siendo coaliciones amplias, con varios grupos que llegan al partido por diferentes motivos y no siempre se llevan bien entre sí. El desafío cuando surge el conflicto entre Israel y Palestina es que los estadounidenses judíos, los estadounidenses musulmanes y los votantes pacifistas son todos demócratas en general. Es esencialmente imposible satisfacerlos a todos. Si la política o incluso las declaraciones públicas no son 100% lo que Israel quiere, se corre el riesgo de enojar a los votantes judíos. Si hace algo que se perciba como pro Israel, corre el riesgo de alienar a los votantes musulmanes. En particular, hay un gran número de ellos en Michigan, muchos de los cuales son de origen palestino, y Michigan ha sido un estado decisivo en el colegio electoral en las dos últimas elecciones. Creo que Biden ha hecho una labor bastante buena al equilibrar la seguridad israelí y los derechos humanos palestinos, pero no está claro que haya podido convencer a algunas facciones dentro de su propio partido. Los votantes judíos podrían votar por los republicanos si creen que Trump será un mayor partidario de Israel. Es más probable que los musulmanes y los que están en contra de la guerra simplemente se queden en casa. En última instancia, la mayoría de los problemas de popularidad de Biden son percepciones de la economía, especialmente de la inflación. Después de la covid, los precios, especialmente los de los alimentos y la vivienda, se dispararon. En realidad, ya estamos viendo muy poca inflación (es decir, los precios han dejado de subir), pero no van a volver a bajar. Los presidentes tienen un poder limitado para dar forma a la economía, pero el público se enojará con ellos cuando sus alimentos sean caros.

- ¿Cree que los demócratas podrán ahora darle la vuelta a la tortilla y quitarle a los republicanos, de un plumazo, su principal pilar de campaña: los problemas de salud y los fallos de Biden?

- Creo que sí. Una cosa que se ha perdido en esto es que Trump está, en el mejor de los casos, un poco más saludable y más sano que Biden. Siguió quedándose dormido durante su juicio en Nueva York y en la Convención la semana pasada. Parece más frágil físicamente que antes. Y ha habido bastantes momentos en los discursos que son completamente incoherentes. Si su candidato es Biden, es difícil argumentar que Trump es demasiado mayor. Si los demócratas eligen a un candidato más joven y enérgico, podría asestar un duro golpe claramente a Trump en este aspecto.