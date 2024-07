El día que J.D. Vance llamó a Trump el “Hitler de EE UU” y acusó a Biden de dar fentanilo a los votantes

“El Hitler de Estados Unidos”, “un idiota”, “un estúpido cínico”, “odioso”, son algunos de los insultos que utilizó el senador de Ohio James David Vance para referirse al exmandatario Donald Trump, quien este lunes lo anunció como su compañero de fórmula. A pesar de un gran historial de críticas a lo largo de los años, entre las que incluye la posibilidad de votar a Hillary Clinton en 2016 aunque es republicano, Trump lo eligió como su candidato a vicepresidente para las próximas elecciones.

A partir de 2021, J.D. Vance mostró un cambio en su ideología y comenzó a defender a Trump en sus redes sociales. Su más reciente apoyo fue tras al atentado en Butler, Pensilvania, donde el expresidente fue herido con una bala en su oreja derecha por un tirador. “La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”, publicó en X. Pero sus dichos en el pasado contradicen sus frases del presente.

La crítica más polémica la hizo en 2016 y se difundió en 2021. Su ex compañero de habitación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, el senador por el estado de Georgia Josh McLaurin, compartió en X (entonces Twitter) un mensaje privado que recibió de parte de Vance en 2016. “La siguiente captura de pantalla es la explicación sin filtrar de J.D. Vance de 2016 sobre el colapso de la política republicana que ahora él personalmente está tratando de explotar. El público merece saber la magnitud de la mala fe de este tipo”, escribió. Debajo publicó la captura, que mostraba duras críticas del senador de Ohio a Trump donde, entre ellas, lo catalogó como “el Hitler de Estados Unidos”.

“No me sorprende el ascenso de Trump y creo que el partido sólo puede culparse a sí mismo. Somos, nos guste o no, el partido de los blancos con menores ingresos y menor educación, y he estado diciendo durante mucho tiempo que debemos ofrecerles algo a esas personas (y diablos, tal vez incluso ampliar nuestro atractivo para negros de la clase trabajadora en el proceso) o un demagogo lo haría. Ahora estamos en ese punto. Trump es el fruto del abandono colectivo del partido. Voy y vengo entre pensar que Trump es un idiota cínico como Nixon que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil) o que es el Hitler de Estados Unidos. ¿Qué te parece eso de desalentador?”, escribió Vance en su mensaje a McLaurin. Desde entonces, el senador de Georgia borró su cuenta de X y, por lo tanto, se eliminó el tuit.

Sin embargo, McLaurin no fue el único en exponer a Vance. En 2021 la organización conservadora y grupo de interés activo Club for Growth realizó una propaganda donde recopilaban todas las críticas públicas de Vance a Trump. En el video se incluyen fragmentos de entrevistas donde se lo escucha decir que capaz deba “taparse la nariz y votar por Hillary Clinton”, en relación a las elecciones presidenciales de 2016. “No voté por Trump porque no puedo soportarlo. Creo que es nocivo… es realmente escandaloso y ofensivo”, se escucha en otro fragmento.

También compartieron una serie de tuits. “Trump hace que las personas que me importan tengan miedo. Inmigrantes, musulmanes, etc. Por eso lo encuentro reprensible. Dios quiere algo mejor de nosotros”, publicó en su momento. “Wow. Trump vinculó la inmigración con la heroína. No es irracional. El argumento más convincente. Después ‘hombres’. Dios mío, qué idiota”, ironizó.

Aunque esos tuits fueron eliminados, hay registros que todavía prevalecen en internet. Especialmente una entrevista de Vance con el locutor y periodista de televisión estadounidense Charlie Rose en 2016, donde asegura que uno de los mayores impulsores del apoyo a Trump es “la expresión de cinismo” y que a él “nunca le agradó” el exmandatario. “Soy un tipo que dice ‘nunca Trump’ (I’m a ‘never Trump’ guy)”, expresó en su momento, y añadió: “Su slogan ‘Haz grande a Estados Unidos otra vez (Make America Great Again)’ implica que el país no está bien ahora”. En ese entonces, también sostuvo que Trump no era “el candidato indicado para la clase obrera blanca”.

Vance acusó a Biden de dar fentanilo a los votantes

En 2022, Vance también acusó al actual presidente Joe Biden de "dar" fentanilo -una potente droga que está causando estragos en EE UU- a los votantes republicanos de Trump.

Durante una entrevista con Jim Hoft, Vance dijo: "Si quisieras matar a un grupo de votantes del MAGA (Make America Great Again, el gran lema de Trump) en el centro del país, qué mejor manera de atacarlos a ellos y a sus hijos con este mortal fentanilo…".

"Parece intencional. Es como si Biden quisiera castigar a las personas que no votaron por él", añadió el candidato a vicepresidente de Estados Unidos.