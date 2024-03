La empresa Brawner Builders da por muertos a sus seis trabajadores tras el colapso del puente de Baltimore

Jeffrey Pritzker, el vicepresidente ejecutivo de Brawner Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las seis personas desaparecidas después de que colapsara la estructura tras el impacto de un barco portacontenedores. El anuncio de Pritzker se ha producido horas después de que el gobernador de Maryland, Wes Moore, haya insistido en rueda de prensa de que todavía hay esperanza en encontrar con vida a la tripulación después de que el puente colapsara por el impacto. Tras ello, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que ha suspendido las operaciones de búsqueda y rescate de los seis desaparecidos, debido al tiempo transcurrido desde que se derrumbó el puente y las temperaturas del agua. "No creemos que vayamos a encontrar a ninguno de ellos con vida", ha declarado el contralmirante Shannon Gilreath, en referencia a la recuperación de personas desaparecidas. Así, las operaciones de búsqueda y rescate han llegado a su fin sobre las 19.30 horas (hora local), si bien la Guardia Costera no se irá del lugar de los hechos, si no que "simplemente hará la transición a una fase diferente".

Conclusión desgarradora

El gobernador de Maryland, Wes Moore, ha declarado que esta noticia es una "conclusión realmente desgarradora para un día desafiante", después de utilizar "todos los recursos posibles: aire, tierra y mar". "Aunque ahora estamos avanzando hacia una misión de recuperación, todavía estamos totalmente comprometidos a asegurarnos de que vamos a utilizar todos los activos para brindar una sensación de cierre a las familias", ha agregado el gobernador. Por su parte, el secretario de la Policía de Maryland, Roland Butler, ha afirmado que las condiciones han hecho que sea peligroso para los rescatistas estar en el agua. "Lo último que queremos hacer es poner a los buzos en el agua con corrientes cambiantes, bajas temperaturas, muy mala visibilidad y con objetos desconocidos en el agua", ha indicado. Mientras que ha agregado que habrá barcos de superficie durante la noche, ha señalado que espera que los buzos regresen al agua sobre las 6.00 horas de este miércoles, cuando haya "una mejor posición para comprender la dinámica de lo que estamos enfrentando y abordar los problemas de una manera mucho más segura". "En este momento, no sabemos dónde están, pero pretendemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a estas familias", ha declarado durante una conferencia de prensa en la que ha indicado que no hay información que respalda que había más vehículos en el puente cuando colapsó, si bien existe una "clara posibilidad".

Víctimas latinoamericanas

El Ministerio de Exteriores de Guatemala ha informado de que dos de las personas desaparecidas tras el accidente sobre el río Patapsco son dos ciudadanos guatemaltecos de 26 y 35 años, que formaban parte del grupo de trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre el puente en el momento del siniestro. "Dentro de los seis trabajadores que aún se encuentran desaparecidos, se cree que hay personas de origen mexicano, de Honduras, El Salvador y los dos guatemaltecos", reza un comunicado de la cartera diplomática. La cónsul de Guatemala en Maryland se ha puesto en contacto de forma telefónica con los familiares de los guatemaltecos desaparecidos. Asimismo, se ha dirigido al área donde se encuentran las familias, a la espera de poder reunirse con los hermanos de los conciudadanos para brindar orientación.

Maniobras insuficientes

La tripulación del barco 'Dali' emitió un 'mayday' antes de colisionar contra el puente Francis Scott Key, que terminó cayendo sobre el río Patapsco, lo que permitió cortar el tráfico y que solo hubiese ocho vehículos sobre la estructura cuando esta se vino abajo. En el momento del derrumbe había ocho personas cruzando el puente, dos de las cuales han sido encontradas con vida en el río y trasladadas a un hospital. El director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Pilotos, Clay Diamond, ha afirmado que el piloto de la embarcación hizo "todo lo que pudo haber hecho" para frenar el barco y evitar que se desviara hacia el puente. El piloto pidió que se girara el timón a babor y que se echara el ancla, también se comunicó con la oficina de pilotos para cerrar el tráfico hacia el puente. "Pero sucedió tan rápido y con tan poco tiempo que ninguna de esas maniobras fue suficiente", ha indicado. "Apenas unos minutos antes, hubo un apagón total en el barco, lo que significa que perdió potencia del motor y energía eléctrica, fue un apagón total", ha relatado, antes de señalar que las luces del barco se volvieron a encender por un generador de emergencia, pero que los motores no volvieron a funcionar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes que presentará ante el Congreso una propuesta para que el Gobierno federal asuma el coste de la reparación del puente. "Espero que el Congreso apoye esta propuesta", afirmó.