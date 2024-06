¿Está EE UU al borde de otra guerra civil? Los seguidores de Trump amenazan con violentas represalias por su condena

Los activistas de Make America Great Again (MAGA) advirtieron que podría haber una "guerra civil" en respuesta al veredicto de culpabilidad de Donald Trump en su juicio por dinero secreto el jueves.

Los seguidores de Trump reaccionaron con ira después de que el expresidente fuera declarado culpable de 34 cargos por sobornar a la ex actriz porno Stormy Daniels para mantener en secreto una supuesta aventura entre ellos antes de las elecciones de 2016. Trump niega haber actuado mal y afirma que el caso tiene motivaciones políticas.

En X, anteriormente Twitter, el comentarista político Joey Mannarino escribió: "La Guerra Civil acaba de comenzar. Ya no vivimos en una democracia". En otro post añadió: "A partir de hoy, con este falso veredicto de culpabilidad contra Trump, Estados Unidos ya no es Estados Unidos".

"Somos una mierda del tercer mundo que se dirige a una guerra civil", agregó, mientras que Tim Pool, un comentarista conservador con más de 2 millones de seguidores, escribió: "Guerra".

En medio de las crecientes tensiones entre republicanos y demócratas, los fanáticos trumpistas han sugerido repetidamente que si no gana las elecciones de 2024 habrá una guerra civil.

Algunos partidarios de Trump también han mostrado propensión a la violencia en el pasado, sobre todo cuando el Capitolio de Estados Unidos fue asaltado el 6 de enero de 2021 para protestar por los resultados de las elecciones de 2020.

En declaraciones a Newsweek, Todd Landman, profesor de ciencias políticas en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, dijo que podría haber "una reacción violenta" al veredicto "que implique violencia".

"El veredicto de anoche fue todo un rayo", indicó. "Para muchos fue una reivindicación y una demostración de responsabilidad. Para otros, fue un ejemplo de persecución política encabezada por los demócratas", agregó Landman.

"Los partidarios del señor Trump están indignados y arremeten contra el sistema de justicia, en particular el de Nueva York. No es descabellado esperar una reacción violenta que implique violencia, en particular contra algunos de los protagonistas del juicio de Manhattan", recalcó.

Trump será sentenciado por el juez Juan Merchán el próximo 11 de julio y podría enfrentarse a multas importantes o a la pena de cárcel. Sin embargo, el equipo legal de Trump ya ha indicado planes para apelar el veredicto.

"Esto fue una vergüenza. Fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto", afirmó Trump fuera de la sala del tribunal tras el veredicto.