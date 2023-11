El Gobierno de Milei: ¿Un cambio drástico o una moderación forzada?

Victoria arrolladora de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina. El candidato de La Libertad Avanza se alzó 11 puntos sobre su contendiente, el ministro de Economía del actual Gobierno, Sergio Massa. Con algo más del 56% de los votos y el triunfo en 21 de las 24 provincias del país, el candidato libertario se consagra así como el presidente electo de Argentina, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre.

Ese día no solo se celebrará el cambio de gobierno, sino que también coincidirá con el cuarenta aniversario de la asunción en el cargo del ex presidente Raúl Alfonsín, el 10 de noviembre de 1983, evento que marcó el final de la última dictadura militar. Durante estos cuarenta años de democracia, lo que realmente ha marcado el cambio de gobierno ha sido la situación económica. Y esta última elección no ha sido una excepción:

Necesidad de acuerdos

Entre las recetas de La Libertad Avanza se incluye un drástico recorte del gasto público, la dolarización de la economía, así como la clausura definitiva del Banco Central; un recetario radical con el que el recién elegido presidente pretende poner punto y final a la perpetua crisis que ha venido acosando a la economía argentina desde hace varias décadas y que ha derivado en una inflación que ya supera el 142% interanual y niveles de pobreza que alcanzan a más del 40% de la población (con el 56% de la población infantil en riesgo de pobreza).

Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, greets supporters at his campaign headquarters after polls closed for general elections in Buenos Aires, Argentina. Natacha Pisarenko AP

“La situación de Argentina es crítica, los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas”, decía Javier Milei en su primer discurso como presidente electo. Sin embargo, todas estas recetas -que hasta el propio Milei considera “drásticas”- tendrán que moderarse hasta encontrar el consenso con el resto de grupos parlamentarios.

En las elecciones de octubre, el partido libertario logró capturar el 30% de los votos. Y eso permitió que La Libertad Avanza creciese desde una modesta representación de 3 diputados, hasta una bancada de 38 escaños en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, para reunir el quórum necesario para sancionar cualquier ley es necesario al menos reunir la mitad más uno de los votos en ambas cámaras. Es decir, 129 en el caso del Congreso y 37 en el caso del Senado. O sea, que a pesar del mérito de haber conseguido multiplicar por 10 su presencia en el legislativo, Milei sigue sin tener los números necesarios para sacar adelante su ambiciosa agenda de reformas estructurales… si no es con el voto favorable y el apoyo de otras bancadas.

En el mejor de los casos, que ocurriría si los libertarios consiguiesen el apoyo total de todos los diputados del PRO (el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri), así como la adhesión de otros diputados que ya se han mostrado favorables, como los de la bancada de Republicanos Unidos (…) aun con todo, Milei solo tendría 83 diputados… dos diputados menos de los que necesitaría para alcanzar el tercio de la Cámara y, con ello, evitar la posibilidad de un juicio político que terminase en su destitución.

Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, speaks at his campaign headquarters after polling stations closed during primary elections in Buenos Aires, Argentina Natacha Pisarenko AP

Y en el caso de que no solo quisiera asegurar su supervivencia, sino -como explicábamos antes- aprobar proyectos legislativos de gran calado, necesitaría reunir los votos de otras bancadas… y otras voluntades. Y aunque es posible que -efectivamente- consiga sortear esta difícil situación; lo cierto es que Milei no puede contar con una mayoría automática, ni con una alianza estable que le permita poner en marcha su agenda reformista. Tal y como lo explicó el ex presidente Mauricio Macri hace unas semanas en un ciclo de reportajes del Woodrow Wilson Center: “hay cosas de lo que él plantea que suenan extremas, pero él tendrá que negociarlas en el Congreso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo".