Una mujer compra un ambientador a un hombre y resulta ser una cámara para verla desnuda en el baño

Una mujer quería comprar un objeto que le gustaba: un ambientador. El vendedor, un hombre de 32 años, le ofreció a la joven este artículo a través de WhatsApp, uno que "estaba en fase prueba" pero funcionaba de maravilla. La joven aceptó, y lo puso en el baño de su casa de Corrientes, Argentina. Pero el producto resultó ser un engaño, y dentro, tenía una cámara oculta por el que el sospechoso la espiaba cuando estaba desnuda, mientras se bañaba.

"La prueba debe hacerse a la hora de bañarse, así huele mejor", explicaba el hombre. Este le dijo que se trataba de un producto novedoso, un desodorante ambiente con "sensor de movimiento y de vapor", pensado únicamente para los baños de los hogares. "Estas pruebas son para que la gente nos digan la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto”, enfatizaba el hombre a través de la red social, según explican medios argentinos.

“Yo te lo llevaría un rato antes de que tú me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que ya terminaste. Así luego me comentas cómo te funcionó y qué te pareció el perfume, sin compromiso", le aseguraba. El estafador siguió insistiendo hasta que consiguió convencer a la mujer, que lo compró y quiso probarlo. Una historia vista antes en dibujos animados como Los Simpsons, y otra vez la realidad supera la ficción. La víctima se dio cuenta de la farsa y denunció a la Policía los hechos.

Horas más tarde, consiguieron detener al estafador, aunque las autoridades sospechan que esta mujer no habría sido la única afectada y el detenido podría haber estado espiando a otras mujeres. De momento, las autoridades policiales continúan investigando el asunto.

No obstante, no se trata de un suceso único en el mundo. En 2021, en Málaga, un hombre de 44 años y su sobrina, de 31, fueron detenidos por la grabación de más de 71.000 imágenes íntimas en baños públicos de la ciudad, ya que tenían un sistema perfectamente estudiado en el que colocaban en el interior de los aseos un dispositivo que simulaba ser un ambientador, y en cuyo interior, había una cámara oculta con sensor de movimiento. La Policía llevaba varios meses tras ellos después de recibir un gran número de alertas sobre estos sucesos en los baños de todo tipo de establecimientos públicos, desde restaurantes a centros comerciales.