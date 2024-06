"El suicidio antes que votar a Biden": las redes estallan contra Trump por este duro comentario en su último mitin

Donald Trump ha vuelto a acaparar el centro de la atención mediática por las últimas declaraciones que realizó el expresidente durante un mitin en Las Vegas este domingo.

El candidato republicano se dirigió a los fanáticos trumpistas para decirles que uno elegiría quitarse la vida antes que votar por su rival, el actual presidente Joe Biden. "¿No sería increíble (ha llegado a 250) si votara por Biden? Va a votar por Biden, no lo creo. Creo que sería un suicidio antes de Biden, ¿verdad?", dijo el exmandatario estadounidense.

Muchos usuarios de las redes sociales criticaron duramente este comentario inapropiado del magnate neoyorquino. Harry Sisson, un creador de contenido demócrata, escribió en X , anteriormente Twitter , que Trump se estaba haciendo eco de Jim Jones, quien orquestó la infame masacre de Jonestown.

"MAGA es una secta. Trump acaba de decir "elegiría un suicidio antes que votar Biden, ¿verdad?" ¿ Los republicanos quieren que creamos que esto es normal?" escribió Sison. "Parece que Trump es fanático de Jim Jones y su culto...", agregó.

Por su parte, el abogado Bernie Wong publicó el siguiente post: "¿Trump quiere suicidarse antes votar a Biden? Puede que esté bromeando sobre quitarse la vida antes que elegir a Biden, pero no tiene gracia. Porque el suicidio antes de vivir bajo el poder de Biden no es una solución para la vida".

Una persona escribió también en Twitter que fue "el discurso más desquiciado de Trump hasta ahora". Indicaron que Trump "alude a la idea de que sus seguidores se suiciden si el presidente Biden consigue la reelección. Esto cruza la línea de lo ridículo a lo criminalmente loco".

"Se vuelve más peligroso cada día", dijo otra persona en X en respuesta al comentario del expresidente.

Este gran mitin en Las Vegas fue el primero de Trump desde que un jurado de Nueva York lo declarase culpable el pasado 30 de mayo de falsificar documentos para encubrir pagos a la estrella porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016.

Durante su discurso, Trump también bromeó diciendo que no le importaban sus seguidores, pero que necesitaba sus votos. "No quiero que nadie me ataque", aseguró. "Necesitamos a todos los votantes. No me importas tú. Sólo quiero tu voto. No me importa", añadió.

Sus partidarios se rieron, antes de que Trump continuara: "Mira, la prensa aceptará eso y dirá: 'Dijo algo horrible'".