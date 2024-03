Tragedia en Disney: muere una mujer tras sufrir una reacción alérgica después de comer en uno de sus restaurantes

Una mujer murió poco después de comer en uno de los restaurantes de Disney World en Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos. Su marido culpa al personal negligente del establecimiento, según refleja la demanda ya presentada.

La pareja de la víctima Kanokporn Tangsuan, doctora de la Universidad de Nueva York, acusó al pub y restaurante irlandés Raglan Road de ignorar las repetidas advertencias de su esposa de que necesitaba alimentos libres de alérgenos y de servir la comida que ingirió aquella noche.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre cuando la mujer estaba cenando ahí con su marido, Jeffrey Piccolo, y su madre. El hombre dice que su mujer le dijo al camarero que tenía alergias graves a los lácteos y las nueces, y le hizo varias preguntas sobre los ingredientes de diferentes platos.

Según la demanda, el camarero preguntó al chef si ciertos alimentos se podían preparar sin lácteos ni frutos secos y le dijeron que los platos estarían libres de alérgenos. Cuando regresó con la comida, Piccolo supuestamente volvió a preguntar si la comida contenía algún alérgeno y dice que el camarero les aseguró que estaba bien.

Después de cenar, la mujer decidió irse sola a comprar a diferentes tiendas cuando comenzó sufrir a tener una reacción alérgica grave y se autoadministró un epinefrina. Sin embargo, no podía respirar y se desplomó en el suelo. Un transeúnte llamó al 911 mientras su suegra intentaba comunicarse con ella para poder reunirse nuevamente.

La autopsia de un médico forense confirmó más tarde que la causa de su muerte fue anafilaxia debido a niveles elevados de lácteos y nueces encontrados en su sistema.

La demanda acusa a Raglan Road Irish Pub de negligencia por no preparar la comida sin alérgenos, como prometió, no advertir a Tangsuan que no se había hecho y no capacitar correctamente a los empleados.

Los documentos judiciales afirmaron que Disney anuncia y deja claro al público que las alergias alimentarias y/o el alojamiento de personas con alergias alimentarias son una “prioridad máxima” en sus parques y centros turísticos.

La demanda alegaba que Disney “no educó, capacitó y/o instruyó a sus empleados” para “asegurarse de que los alimentos indicados como libres de alérgenos o solicitados como libres de alérgenos estuvieran de hecho libres de alérgenos”.

El marido solicita una indemnización por daños y perjuicios superiores a 50.000 dólares de acuerdo con la ley de muerte por negligencia de Florida, además del dolor y la ansiedad mental, pérdida de ingresos y gastos funerarios.