Antonio Ecarri: “El informe Bachelet acabará con las actitudes tibias de los Gobiernos respecto a Maduro”

El embajador de Venezuela en España, Antonio Ecarri, ha aseverado que en contra del informe Bachelet solo están “la cúpula del Gobierno usurpador y sus lacayos”, en referencia a las protestas del sábado contra el documento. El embajador reflexionaba sobre la situación de Venezuela este miércoles en una rueda de prensa en Madrid convocada para anunciar la reactivación del programa de validación de carnés de conducir para los venezolanos que lo tuvieran vigente en su país.

El informe de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recogía las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. El diplomático otorga aún más importancia a este documento por su autoría: Bachelet es la ex-presidenta de Chile y del Partido Socialista de Chile, quien, ha afirmado, no es sospechosa de tener “actitud de derechas". Ecarri se ha mostrado convencido de que este informe ha aclarado la visión a muchos Gobiernos de otros Estados que tenían una “actitud tibia”.

El embajador ha celebrado el logro de haber conseguido “prácticamente unanimidad internacionalmente”, ya que tanto el Grupo de Lima como la reunión de Barbados están “presionando” al Gobierno de Maduro para que se celebren elecciones.

Para asegurar la democracia en los próximos comicios, el diplomático ha marcado una hoja de ruta clara, que es “el cese de la usurpación”. Para tal fin, ha señalado que es necesario un cambio en el Consejo Nacional Electoral, la presencia de observadores internacionales y garantías de un proceso libre para que “la gente acompañe”. Así como abrir un registro para que “los venezolanos en la diáspora puedan participar”. El diplomático ha reconocido que los únicos que no quieren elecciones en Venezuela es “el Gobierno usurpador” de Nicolás Maduro.

En alusión a la actuación de Maduro, no ha dudado en apuntar que “cuando a los regímenes dictatoriales no tienen salida, no le queda otra que reprimir y reprimir”, pero confía en que los venezolanos sigan luchando porque “tienen inoculada la democracia y la libertad en la sangre ”. Antonio Ecarri ha ido más allá acusando a Chávez de ser el “responsable de todo lo que está pasando en Venezuela”, mientras que Maduro, ha afirmado, “es continaudor de esa locura desatada”, en alusión a su línea económica.

Sobre la situación social, Ecarri ha denunciado el deterioro de la calidad de vida y de la salud pública, llegando a declarar que “el tiempo en Venezuela no se mide por horas o días, sino por cadáveres”. Además, ha situado en el punto de mira a la corrupción y ha llamado a perseguirla tanto dentro como fuera de Venezuela, porque, señaló parafraseando las declaraciones del antiguo ministro chavista de Planificación, Jorge Giordani, “se ha robado más de una tercera parte de los ingresos petroleros”, unos 300.000 millones de dólares.

La rueda de prensa se ha producido esta mañana en Madrid. El acto se ha convocado para anunciar la reactivación del programa por el cual los venezolanos con permiso de conducir obtenido en Venezuela puedan validarlo en España. El programa había cesado porque, bajo el mandato de Maduro, la distribución de los carnés se había comenzado a realizar en formato PDF. Anteriormente la Administración los imprimía y plastificaba. Los venezolanos con carné plastificado deberán pedir cita previa en la DGT para poder canjearlo por el carné español.