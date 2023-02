"Las armas occidentales son esenciales, pero lo que realmente neutraliza a las fuerzas rusas es la valentía ucraniana"

La cumbre de seguridad de Múnich se celebra una semana antes del primer aniversario de la guerra. La OTAN advierte que debemos prepararnos para un conflicto largo, "de años". ¿Nos enfrentamos a una guerra indefinida?

La duración de esta guerra a este nivel de intensidad depende de la estabilidad y la determinación finales de Rusia y Ucrania, y hoy por hoy no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, la OTAN tiene razón al afirmar que las hostilidades continuarán durante bastante tiempo. El resultado más probable es algún tipo de reducción de facto de la violencia, como ocurrió después de 2014, lo que requeriría que Ucrania siguiera recibiendo ayuda exterior. Además, los gobiernos occidentales juzgan ahora que la política uniforme de Occidente durante la última década de prestar un apoyo militar muy limitado a Ucrania fue un grave error. Occidente no amplió deliberadamente la pertenencia a la OTAN a Ucrania, no le proporcionó armamento pesado y no desplazó más que unas fuerzas mínimas de la OTAN hacia el este. Rusia se aprovechó de la indulgencia occidental. Así que la OTAN tiene que prepararse para ayudar a Ucrania, aunque no se convierta en miembro, durante algún tiempo.

Alemania, anfitriona de la cumbre, ha instado a los aliados a unirse a los tanques de la coalición y a los que se han comprometido a entregarlos rápidamente. ¿A qué se debe este retraso?

Los sistemas militares complejos no son como los automóviles personales. Son productos sensibles. La entrega de tales sistemas a otros países tropieza con obstáculos políticos, pero también técnicos. Decidir cuánto entregar, hacerlo, formar a las personas que los utilizarán y garantizar que todo el proceso es seguro, todo ello lleva su tiempo.

La OTAN advierte de una nueva ofensiva rusa antes de la primavera. ¿Pueden las armas occidentales neutralizar a las fuerzas rusas?

Los antecedentes son prometedores. Pero recordemos que, aunque las armas occidentales son esenciales, lo que realmente neutraliza a las fuerzas rusas es la valentía ucraniana. Y así es como funciona en el mundo moderno. Desde 1945, los países pequeños han ganado más guerras contra países mucho más grandes de las que han perdido. Pensemos en la descolonización, la guerra de Vietnam y las guerras afganas. La determinación intensa suele triunfar sobre la fuerza bruta.

Los países del G-7 se reunieron ayer al margen de la cumbre de seguridad para negociar un nuevo paquete de sanciones a Rusia que incluirá a Irán. Los europeos ya han anunciado que se incluirá un paquete contra los fabricantes iraníes de aviones no tripulados. ¿Es la alta tecnología militar y económica otro campo de batalla?

Vivimos en una era geoeconómica. Los medios utilizados y los fines buscados en relación con casi todas las grandes preocupaciones internacionales del siglo XXI -el cambio climático, el desarrollo, la regulación de la tecnología, incluso la defensa de la democracia- son más económicos, sociales y culturales que puramente militares. Cuando se fundó la Conferencia de Seguridad de Múnich, hace exactamente 60 años, se llamaba "Wehrkundetagung" ("Conferencia sobre el Arte de la Guerra") y en ella se debatían exclusivamente asuntos militares. Hoy en día eso sería impensable: todo el mundo aquí entiende que no solo los asuntos económicos, sino también los sociales, políticos y culturales, constituyen el núcleo de la política mundial, no solo para los países transatlánticos, sino para todo el planeta.