Así analiza "The Times" a Sánchez: "un temerario y autocrático" que ha disparado "su última bala"

La prensa europea sigue analizando el inesperado giro de Pedro Sánchez con el anuncio de elecciones anticipadas el 23 de julio. Los principales medios de comunicación la UE destacan la sorpresiva jugada del mandatario español y la gran derrota cosechada en las elecciones regionales del domingo. Uno de los análisis más críticos contra el presidente del gobierno proviene del diario británico "The Times", que en una pieza en portada titulada "El temerario y autocrático Sánchez dispara su última bala" analiza la trayectoria del líder socialista.

El periódico londinense asegura que Sánchez ha dejado a los españoles y a sus propios ministros en estado de "shock" con el inesperado anuncio y entra a valorar el estilo de gobierno del presidente, que califica "temerario y autocrático". Explica, por ejemplo, que la convocatoria anticipada sorprendió incluso al rey Felipe VI. Sánchez dijo que había mantenido una reunión con el rey para informarle de su decisión de disolver el parlamento, pero en realidad, sostiene el diario, una fuente que se reunió con el monarca ese mismo puntualizó que Felipe VI "mencionó que el primer ministro lo llamó en lugar de visitarlo".

"The Times" explica que la trayectoria del mandatario español ha estada jalonada por apuestas de "alto riesgo". "Opera dentro de un pequeño círculo de poder, cuyos miembros confían en unos pocos, y mantiene un comportamiento que ha se ganado poco afecto popular", tal y como se puede leer en la pieza de análisis.

Desde el veterano rotativo presentan el anuncio como "una táctica desesperada para salvar su carrera política y detener los movimientos internos del partido en su contra". Se recuerda también cómo fue la llegada de Sánchez al poder en 2018 tras ganar "un arriesgado voto de confianza, el primero en la historia de España", que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy "tras negociar un pacto con los partidos independentistas catalán y vasco".

De su gestión se destaca el manejo de la crisis de la pandemia, pero también el indulto a los líderes independistas catalanes encarcelados, por lo que fue acusado de "traidor". "Su ley de memoria democrática, que prohibió la glorificación del régimen de Franco, también resultó polarizadora", añade. "Con las divisiones en su propio gobierno dominando los titulares, ha tratado de centrarse en su perfil internacional y en la economía, que sufrió una caída récord en 2020 pero registró un sólido repunte en 2021-22 después de miles de millones en fondos de rescate de la UE".

El diario Financial Times afirma que la decisión de convocar elecciones anticipadas "significa que España estará en medio de otra campaña enconada cuando el país asuma la presidencia rotatoria de la UE durante seis meses a principios de julio”. Un análisis de Euronews destaca que "la apuesta electoral de Pedro Sánchez corre el riesgo de estropear el gran momento europeo de España". Recuerda asimismo que Sánchez es "un declarado proeuropeo" que deseaba impulsar "el perfil de su país y, por extensión, sus credenciales como estadista internacional".

En Italia han aparecido perfiles muy críticos contra Sánchez. "Desde la alianza con ex terroristas de ETA hasta los favores a los independentistas, desde la ley de mujeres que libera a los violadores hasta la sonada Ley Trans, el presidente socialista ha cometido muchos errores. Su última apuesta podría arrastrar al abismo a todo el PSOE", valora el diario "Tempi", que asegura titula la pieza de esta manera: "No me extraña que España ya no quiera a Sánchez". El medio "Fanpage" apunta que "una victoria de la derecha en España podría tener consecuencias para toda Europa", donde España junto con Alemania son los dos grandes países que están gobernados por partidos de izquierdas.