Taiwán: China confirma que “no dudará en iniciar una gran guerra”

Wu Qain, portavoz del Ministerio de Defensa de China, afirmó este viernes que el gigante asiático “no dudará en iniciar una guerra” si Taiwán declara su independencia, así como que el conflicto tendría se desarrollaría “cueste lo que cueste”.

“Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una guerra, cueste lo que cueste” y “defenderá con determinación la unidad de la patria”, dijo Wu Qian citando al ministro de Defensa Wei Fenghe.

Las declaraciones tienen lugar tras una reunión en Singapur entre el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, y su homólogo estadounidense, Lloyd Austin. Un encuentro de 30 minutos más de lo previsto y que tuvo lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Bdien, alertara en mayo desde Tokio que una anexión “por la fuerza” de Taiwán por parte de China conllevaría a una intervención militar estadounidense, según el diario South China Morning Post.

La conversación entre Wei y Austin, el primer cara a cara entre ambos ministros desde que el estadounidense asumió su cargo en enero de 2001, tuvo lugar en Singapur en los márgenes del Diálogo Shangri-La, un foro de seguridad anual. Según un comunicado divulgado por el departamento de Defensa de EE.UU., Austin reafirmó a Wei el compromiso de Washington con la “política de una sola China”, pero urgió a Pekín a abstenerse de lanzar acciones que desestabilicen la zona.

Wei insistió en que Taiwán pertenece a China y que Estados Unidos no debería “usar Taiwán para contener a China”, según el ministerio, porque ese camino no tendrá éxito. Poco después, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que su país, como Ucrania, está determinado a defenderse de cualquier acción armada y que confía en contar con el respaldo “de todas las democracias a nuestra causa”. Asimismo, llamó a no ceder a la presión de los autoritarismos.