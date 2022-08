“China demostrará su determinación con las acciones más contundentes”

¿Por qué la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán ha irritado tanto a China?

Por muchas razones. Estados Unidos se ha ido alejando de su postura anterior de evitar los contactos oficiales con la República de China, y la República Popular de China seguramente quiere tratar de trazar una línea y frenar eso. El hecho de que sea específicamente Nancy Pelosi, una vieja crítica de China en materia de derechos humanos, quien esté de visita también es seguramente más irritante para Pekín. Además, el presidente chino, Xi Jinping, ha expresado la idea de que, bajo su Administración, China, tras haberse «enriquecido», ahora también «se ha hecho fuerte», y se sentirá presionado para demostrar que esa fuerza da resultados reales.

¿La visita de Pelosi a Taipéi está poniendo en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y China?

Las relaciones entre Estados Unidos y China ya son muy malas desde hace tiempo y esto las tensará aún más, incluso si no hay un conflicto militar directo.

Nancy Pelosi se reunió ayer con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, ¿qué consecuencias traerá? ¿Se vengará China?

Por todo lo que he visto, China demostrará su determinación de alguna manera que supere las acciones que ha llevado a cabo en el pasado reciente (mediante incursiones en el espacio aéreo taiwanés, cruzando la línea central del estrecho de Taiwán, etc.). Ya está castigando a miles de empresas taiwanesas que operan en China cortando su capacidad de entrada de importaciones. Es probable que Pekín no llegue a iniciar una guerra.

Rusia ha dicho que China tiene derecho a tomar medidas para proteger su soberanía, ¿aprovecha el presidente ruso, Vladimir Putin, la crisis para buscar más apoyo en su invasión de Ucrania?

No cabe duda de que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaría encantado de ver más tensiones o conflictos entre Estados Unidos y China, atando a China más estrechamente a Rusia y haciendo más valioso su apoyo en la escena internacional.