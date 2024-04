Espectacular caída de las aspas del Moulin Rouge en plena noche de París

Las aspas del legendario Moulin Rouge, famoso monumento parisino, cayeron durante la noche del miércoles al jueves, indicaron los bomberos a la agencia Afp, confirmando informaciones de la cadena francesa BFMTV. La fachada del bohemio cabaret también resultó dañada por la caída de las aspas. De hecho las letras MOU fueron arrancadas y se desplomaron durante el incidente.

No se reportaron heridos, dijeron los bomberos de París, que informaron de que ya no hay riesgo de colapso. Actualmente se desconocen los motivos de esta caída. Las aspas fueron tapadas por una lona verde y esta mañana aún estaban en la calzada a primera hora, cuando se instaló un perímetro de seguridad alrededor del lugar del accidente. Finalmente, a las 8 am fueron retiradas de la calle.

El cabaret Moulin Rouge fue fundado en 1889 al pie de la colina de Montmartre. Su historia está marcada por el triunfo de Mistinguett. Muchas obras han disfrutado de un inmenso éxito en sus tablas. El cabaret ofrece a sus clientes la oportunidad de “sumergirse en el mundo del cancán francés durante una cena espectáculo” y promete magia y encanto.

El cabaret cumple en 2024 su 135 aniversario y recibe a unos 600.000 visitantes al año, según sus propias cifras.