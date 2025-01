Un ataque copiado de Europa

Parece ser que finalmente los dos atentados podrían no estar relacionados, sin embargo, en un principio se pensó que sí por sus similitudes, ¿le ha sorprendido los parecidos?

No resulta tan claro que los dos atentados que habido en Estados Unidos durante la noche de Año Nuevo estén conectados. Lo que sí es cierto es que hay toda una serie de conexiones entre uno y otro. Es, por ello, que invitan a sospechar que pueda haber algún tipo de conexión, que sabremos una vez concluya la investigación.

¿Considera que la sociedad estadounidense tiene que prepararse para más ataques de esta índole?

La novedad principal respecto a otros atentados en Estados Unidos tiene que ver con el método que parece copiado de Europa. Por otro lado, si hacemos una recopilación de los principales atentados ocurridos en EE UU, por supuesto, uno de los más mortíferos fue el atentado de Oklahoma. Luego, de tintes islamistas, están los de Las Vegas o el de la maratón de Boston, que pusieron en jaque la seguridad del país. Las redes yihadistas nunca han desaparecido y hay que estar preparado.

¿Cree que hubo fallos la seguridad?

Sin duda alguna.

¿Relacionaría los ataques con la elección de Donald Trump?

Enlazar los atentados con el hecho de que Trump vaya a ocupar la presidencia es una interpretación, desde mi punto de vista, que puede ser un tanto arriesgada. Fundamentalmente porque este tipo de atentados vienen repitiéndose de forma más o menos reiterada. En este sentido, no podemos olvidar que hace unos días ocurrió en Alemania algo parecido en un mercadillo de Navidad y ese suceso no tenía nada que ver con Donald Trump. Además, yo no ligaría necesariamente estos atentados con Donald Trump porque podían haber escogido el 20 de enero, que está la vuelta de la esquina o algún otro acto como por ejemplo el carnaval «Mardi Grass», en el que esa calle en la que sucedió el atentado terrorista está todavía más concurrida.

Sin embargo, Trump se apresuró en cargar contra los inmigrantes cuando todavía no se conocía que se trataba de un ciudadano estadounidense, ¿pueden sus palabras incitar al odio?

Sin duda. Yo creo que esos comentarios pueden propiciar ataques contra minorías y son muy peligrosos.

¿Considera que las guerras en Gaza y los bombardeos en Líbano pueden haber motivado a los autores?

Para entender verdaderamente el peligro que se corre con este tipo de atentados islamistas tenemos que fijarnos sobre todo en lo que ocurre en Oriente Medio. Mientras en Oriente Medio no haya una situación de paz este tipo de atentados pueden ocurrir. Mientras sigan muriendo de hambre palestinos seguirán estos tipos de ataques.

¿Cree que aumentarán las medidas de seguridad tras los atentados y con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca?

Completamente. Sin embargo, estoy convencido de que ya antes de que sucedieran estos ataques durante la administración de Trump se consolidará lo que se conoce como estado «policial» en el que la seguridad es un eje fundamental.

¿Qué le sugiere que se haya atacado en Las Vegas con un Tesla?

Sin duda, tanto que el coche se estrellar frente al Trump International Hotel de Las Vegas como que fuera un Tesla es un mensaje a Trump y a Elon Musk.