El ataque de Múnich y la inmigración centran el debate en televisión de ciudadanos con los candidatos

Una mujer de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, mira directamente al canciller Olaf Scholz y le reconoce que está preocupada por la seguridad de su familia y amigos por los recientes ataques en Alemania. “Tenemos miedo, si no realiza cambios masivos, ¿no eres moralmente cómplice de cada asesinato?”. “Cualquier acto es intolerable”, responde Olaf Scholz. En su opinión, la seguridad interna debe ser tratada con la máxima prioridad y asegura que su gobierno ha cambiado muchas leyes. No obstante, Scholz pide más poderes para las autoridades de seguridad y más deportaciones. Así arrancó este jueves por la noche “Klartext”, un programa televisado en el que, por primera vez en campaña, los principales candidatos a canciller se enfrentaron a las preguntas de los ciudadanos. El programa comenzó con Scholz, seguido del candidato de Los Verdes, Robert Habeck, la líder de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel y por último, el candidato de la Unión a canciller, Friedrich Merz.

Tras el atropello masivo de Múnich, la migración fue el tema estrella y el que causó más controversia entre el público y los candidatos. En ese aspecto, Scholz aseguró deportaciones más rápidas y entendió que el miedo se haya extendido entre la población. Otro espectador le preguntó al canciller por qué Alemania no suministra misiles de crucero a Ucrania. "Alemania es el mayor apoyo de Ucrania en Europa", afirma Scholz y recuerda que han prometido suministrar armas por valor de 28.000 millones de euros. No obstante, Scholz reconoce que prefiere no entregar un arma tan destructiva ante el miedo a una escalada bélica. Respecto al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de iniciar negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, Scholz dice que ya ha hablado con Trump. "No debe haber ningún acuerdo que pase por encima del pueblo ucraniano".

Por otro lado y ante el rotundo fracaso de la coalición tripartita, un invitado al estudio le pregunta a Habeck: "¿Cómo quiere convencer a los votantes para que vayan a votar?”, a lo que el líder ecologista hace un llamado para que la ciudadanía mire de cerca los manifiestos electorales de los partidos y, en ese aspecto, menciona la paz en Ucrania, la migración o la protección del clima como temas que "son muy diferentes" en los diferentes programas. Mientras tanto, y a poco más de una semana para las elecciones, la coalición formada por la Unión conservadora y el Partido Socialdemócrata (SPD) sería la preferida por los alemanes, según una encuesta publicada este jueves por la televisión pública ARD. Si se celebraran elecciones este domingo, la Unión sería la fuerza más votada con un 32% de la estimación de votos, la AfD podría lograr el segundo lugar al sumar el 21%, mientras que el SPD y Los Verdes entrarían al Bundestag en igualdad de condiciones con un 14% cada uno. Los liberales del FDP no llegarían al Bundestag al no alcanzar el 4%. La izquierda entraría con un 6%, y la alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedaría a las puertas de entrar en el Bundestag con un 4,5%.

No obstante, un 13% de los electores aún no sabe a quién votará y otro 18% no irá a votar o aún no ha decidido si irá o no a las urnas. Con estas cifras, una coalición entre la Unión y la AfD sería matemáticamente posible; lo que era deseado por los ultras aunque Merz ha repetido en los últimos días que rechaza esta alianza. Políticamente más probables son las coaliciones entre la Unión y el SPD o entre la Unión y los Verdes, aunque estas últimas encuentran y probablemente seguirán encontrando una oposición significativamente mayor dentro de la Unión, especialmente en los socios bávaros.