Los ataques entre Scholz y Merz marcan el último cara a cara electoral en Alemania

Olaf Scholz se mostró este miércoles por la noche optimista ante las elecciones federales. En el último duelo televisado junto al candidato de la Unión conservadora, Friedrich Merz, el todavía canciller aludió a los indecisos y se mostró convencido de que mucha gente acudirá el domingo a votar "y solo entonces decidirá a quién y a qué partido votará", convencido de que repetirá un nuevo mandato gubernamental a pesar de que las encuestas de estimación de voto lo sitúan en la tercera posición. Aunque con los datos a su favor, Merz mostró la misma confianza y no solo dio por segura la victoria en las urnas sino en un debate que, en esta ocasión, estuvo organizado por el periódico “Bild” y la cadena de noticias “Welt”. Quizá por este motivo, por estar en una empresa privada, la charla llevada por los moderadores tomó un dirección más personal. Al comienzo, el director de "Welt", Jan Philipp Burgard, preguntó a los dos candidatos: "¿Qué golpe del destino les ha afectado más?" El canciller Scholz fue el primero en tomar la palabra. “He tenido una vida personal muy feliz” subrayó el socialdemócrata aunque, por aquello de no irse de la arena política, agregó que lo que más le preocupa es la guerra en Ucrania. Luego fue el turno de Merz. El candidato de la Unión reveló detalles dramáticos de su vida privada que hasta entonces apenas se conocían. “Éramos cuatro hermanos -dijo-, pero mi hermana menor murió en un accidente de tráfico a los 21 años”. Esta no es la única pérdida que tuvo que sufrir Merz dentro de su círculo familiar. “A mi hermano menor le diagnosticaron esclerosis múltiple a una edad muy temprana y murió antes de cumplir 50 años”. Merz continuó: "Son experiencias en una familia que han dejado cicatrices profundas, especialmente en nuestros padres, pero también en los dos hermanos restantes".

Seguidamente se les preguntó por el estado personal de ambos. Scholz se refiere a su campaña electoral como “una increíble celebración de la democracia” aunque no se olvida de Ucrania, del rumbo que tomará Estados Unidos y de los recientes ataques en Alemania. “Eso me conmueve y está todo ahí al mismo tiempo”, aseguró. Merz subrayó que hay un tema que le mantiene ocupado durante más tiempo por las noches: la guerra de Ucrania. "Pero veo que entre la población también hay una gran esperanza de que las cosas cambien para mejor en este país". No obstante, no respondieron a la pregunta de qué es lo que más molesta el uno del otro. “Ese no tiene por qué ser el tema de este programa”, dijo Merz que agregó que lo solucionarán después del cambio de gobierno. “O antes de que el gobierno continúe”, replicó Scholz con una amplia sonrisa.

Ya en terreno puramente político, Scholz rechazó posibles alianzas con la izquierda de Die Linke o con la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), en parte por su postura sobre Ucrania. "No puedo imaginarme eso en absoluto -asegura-, se trata de partidos que quieren dejar sola a Ucrania y para mí, eso es algo que está fuera de cualquier debate". Por otro lado, ambos candidatos coincidieron en exigir sanciones más duras para los beneficiarios de las ayudas sociales que no quieran trabajar. "Ya hay recortes en las prestaciones, pero hay que endurecerlos", afirmó Scholz. Sobre economía y las medidas que quieren implementar, Scholz se refiere a un bono que denomina “Made in Germany” que vendría a ser una prima fiscal para las empresas y asimismo propuso inversiones en infraestructuras. Asimismo, mencionó el freno de la deuda y sus posibles reformas, algo que no convence a Merz: "Es la vieja canción de los socialdemócratas: impuestos más altos, mayor deuda nacional, mayor gasto público, esa no puede ser la solución", replicó. Para el líder de la Unión Cristianodemócrata hay que reducir rápidamente los precios de la energía. “Menores costos de red y menores impuestos” y agregó, “el siguiente paso es un desmantelamiento de la burocracia en este país, eso es lo que realmente falta”.

Por último, Scholz condujo la conversación a la cuestión migratoria y a la votación que defendió Merz en el Bundestag para frenar la entrada de inmigrantes y que contó con el apoyo de los ultras de Alternativa para Alemania (AfD). "El SPD debe hacerse tan fuerte que no solo pueda dirigir el gobierno -dijo Scholz-, sino también impedir cualquier forma de cooperación entre la CDU y la AfD". Merz contestó: “Scholz sabe perfectamente que no hubo ninguna cooperación con la AfD y no habrá ninguna" y recordó los últimos tres años, en los que la AfD ha duplicado su valor en los sondeos: "Esta coalición tripartita, con una migración sin resolver y una política económica miserable, ha hecho que este partido se haya vuelto tan fuerte".