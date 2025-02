Bayrou sobrevive a su primera prueba de fuego en la Asamblea Nacional

Franços Bayrou ha superado la primera prueba de fuego al frente del gobierno en Francia. Tal como se calculaba, la moción de censura en su contra presentada por la izquierda radical tras el anuncio de aprobar los presupuestos por decreto no ha salido adelante. La secuencia política ha sido similar a la que tumbó en diciembre al gobierno del conservador Michel Barnier pero el desenlace no. Las negociaciones –y sobre todo las concesiones- de Bayrou al partido socialista han permitido al primer ministro desactivar el voto en bloque del Nuevo Frente Popular y de paso generar una crisis interna en la coalición de izquierdas que parece tener los días contados. La moción se ha quedado con tan sólo 128 votos a favor, lejos de la mayoría de 289 diputados que hubiese derrocado al gobierno. Tampoco la ultraderecha de Le Pen ha querido sumarse a ella, atendiendo a una opinión pública que viene mostrando hartazgo de la situación de inestabilidad. Socialistas y Reagrupamiento Nacional justifican su posición como de oposición responsable al gobierno y tratan de plasmar esa diferencia con La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon para quien la posición del PS supone una traición imperdonable. "Las decisiones que tenemos que tomar son difíciles y dolorosas, porque este no es nuestro presupuesto", ha defendido en France Info el líder parlamentario socialista, Boris Vallaud, advirtiendo que "la estabilidad está lejos de estar asegurada".

Asegurar los presupuestos era una cuestión vital para Francia después de que una ley orgánica hubiese prolongado los de 2024 para salir del paso en diciembre. Unos presupuestos que buscan sanear las arcas públicas, reduciendo el déficit público al 5,4% del PIB en 2025 –que ya de por sí es casi el doble del límite marcado por las reglas europeas-, con un esfuerzo de 52.000 millones de euros repartidos en recortes públicos y un alza sólo en 2025 del impuesto de sociedades para las empresas con más de 3.000 millones de euros facturación. De ahí las críticas del hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, presidente del primer grupo de lujo mundial LVMH, a esa subida impositiva para sanear las cuentas.

Este primer balón de oxígeno para Bayrou puede ser un espejismo ya que los socialistas avisan que presentarán otra moción de censura próximamente por las polémicas declaraciones que hizo hace dos semanas el primer ministro afirmando que existe una “sensación de sumersión” migratoria en Francia, copiando uno de los términos predilectos por las filas de Le Pen. Para que la moción salga adelante, la ultraderecha y la izquierda tendrían que votar en bloque tal como pasó con Barnier en diciembre, y eso parece complicado en este caso concreto. Pero lo cierto es que la fragilidad parlamentaria sigue acompañando a un Ejecutivo que parece destinado a caminar por un alambre hasta que se puedan repetir las elecciones legislativas a partir del mes de julio. Una repetición electoral como solución al panorama de inestabilidad que casi todo el mundo da por hecho tarde o temprano. Las terceras legislativas en menos de cuatro años abrirían un intenso ciclo electoral con las municipales en 2026 y la presidencial en 2027.

Aún con todo, la decisión de los socialistas de no votar la moción de la izquierda radical supone la ruptura del tablero político y una victoria para Bayrou que ha conseguido extraer de ese grupo de izquierdas todavía hostil a los 66 diputados del PS que lidera Olivier Faure. Algo que en estos tiempos de complicada aritmética parlamentaria supone un botín considerable para avanzar en la legislatura. “El voto de no censura por parte del PS confirma su alineamiento con el Gobierno de Bayrou. El NFP tiene ya un partido menos. Tendremos que verificar quién permanece en él y cómo funcionará”, escribió Jean-Luc Mélenchon el pasado lunes dando por terminada la siempre complicada relación con los socialistas.

El inesperado adelanto electoral decretado por Macron a mediados de 2024 dejó una Asamblea Nacional sin mayorías claras y dividida en tres bloques irreconciliables: izquierda, centroderecha y extrema derecha. Barnier decidió en vano acercarse a la ultraderecha para aprobar sus presupuestos, mientras que Bayrou, optó por negociar con los socialistas, quienes lograron algunas concesiones como el mantenimiento de puestos en Educación. De momento la estrategia le ha salido mejor al actual primer ministro pero su momento clave llegará antes de junio cuando termine el plazo que Bayrou dio a sindicatos y patronal para buscar una alternativa al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años que respete un "equilibrio financiero". Una renegociación de la controvertida reforma que también ha pesado para poder sobrevivir en el cargo.