Biden advierte de que «una guerra a gran escala no beneficia a nadie»

Nueva York ya está en plena vorágine política con la celebración de la 79ª Asamblea General de la ONU. El lunes, como viene siendo tradición, el presidente brasileño, Lula Da Silva, pronunció el discurso de inauguración en la reunión de Alto Nivel, dando la bienvenida a la delegación palestina que asiste «por primera vez a este encuentro, aunque sea como miembro observador». Minutos antes, el secretario general de la ONU aseguraba que «el grado de impunidad en el mundo es políticamente indefendible y moralmente intolerable», culpando a «muchos gobiernos de pisotear la democracia», en referencia a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, para los que también tuvo unas palabras Joe Biden, en la que será su última Asamblea.

«El mundo no debe rendirse a los horrores del 7 de octubre», dijo con relación a los ataques contra Israel. «Es el momento de que las partes se pongan de acuerdo y traigan de regreso a los rehenes y se ponga fin a una guerra provocada por Hamás». El mandatario no entró directamente en la reciente ofensiva de Israel contra Líbano, pero sí aseguró que él y su Administración «trabajan cada día para conseguir la paz» en esa parte del mundo, porque confía en que, aunque «la situación se haya agravado, sigue existiendo la posibilidad de una solución diplomática», y habló de la solución de «dos Estados».

El mandatario norteamericano advirtió del peligro de una «guerra total», asegurando que estamos en un «punto de inflexión de la historia mundial» y que los líderes mundiales deben tener presente que «gobiernan para el pueblo y no al revés». Biden recordó la dura decisión que tomó este verano renunciando a su puesto de líder, «por mucho que me guste mi trabajo hay cosas más importantes que permanecer en el poder». Además, hizo un repaso de las adversidades que ha enfrentado desde que Biden asistió por primera vez a un encuentro en la ONU con 29 años, y quiso afianzar su legado de más de cinco décadas en primera línea de política exterior reforzando su apoyo a Ucrania. «No podemos cansarnos, no podemos mirar hacia otro lado y no cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania», porque, según él, Vladimir Putin ha fracasado. «Ucrania sigue siendo un país libre, y la OTAN está más unida que nunca con dos nuevos miembros». Biden también abogó por una reforma del organismo y la ampliación del Consejo de Seguridad. En el marco del Pacto del Futuro firmado el lunes, su representante pidió incluir dos miembros más que representaran a los países africanos, y prometió que «trabajará en el estrecho de Taiwán, donde busca reforzar nuestras alianzas».

Los conflictos bélicos que asolan el mundo amenazan con ensombrecer otras cuestiones de importancia como el cambio climático, el desarrollo económico o los riesgos de la Inteligencia Artificial y su regulación. Bajó el título oficial «No dejar a nadie atrás: actuar codo con codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras», 140 delegaciones de todo el mundo ofrecerán discursos, en principio de 15 minutos, a lo largo de la semana. Al cierre de esta edición, estaba a punto de intervenir el presidente argentino, Javier Milei, que el domingo ya hizo toda una declaración de intenciones desmarcándose del Pacto del Futuro, al que ve «como una extensión de la agenda 2030» que también ha criticado. Se espera que, en su debut, el líder latinoamericano se posicione en su discurso contra el «globalismo» y critique al organismo internacional por el alineamiento con China, además de mencionar la crisis electoral en Venezuela.

En la jornada del lunes también se escucharon los discursos del líder colombiano, Gustavo Petro, y que llegó con una agenda cargada de temas locales como el avance de la paz en Colombia o el desarrollo de la política contra las drogas y las comunidades afectadas por el narcotráfico. Al líder colombiano le siguió el de El Salvador, Nayib Bukele, la representante de México ante el organismo porque un año más su presidente AMLO no viajó a Nueva York.

Este miércoles, todos los ojos estarán puestos en el segundo orador del día, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que llega al hemiciclo con un plan de paz para acabar con la guerra en su país tras haberse reunido el lunes con Guterres. Zelenski es, de momento, el único mandatario internacional que ha conseguido una entrevista con los tres políticos norteamericanos más buscados en este encuentro de Alto Nivel: Joe Biden y sus dos posibles sucesores, la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trum