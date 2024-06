Blinken emprende una nueva gira por Oriente Medio para impulsar la tregua en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró este lunes en El Cairo que la «única forma» para que no haya más muertos civiles en la Franja de Gaza es aceptar la propuesta de tregua presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la que Hamás «aún no ha respondido».

«En cuanto a los civiles, la única manera de garantizar que no haya más bajas es el alto el fuego y la aceptación de Hamás. Esto es lo que está sobre la mesa ahora y debemos llegar a una respuesta», afirmó antes de dejar la capital egipcia, la primera parada de su gira por Oriente Medio, y dirigirse a Israel.

Blinken insistió en que la «única parte» que no ha aceptado hasta el momento es Hamás: «Veremos si Hamás desea poner fin al conflicto o no (...) Parece ser que ya todo el mundo apoya la propuesta. La pregunta es si Hamás aceptará esto», indicó en el aeropuerto de El Cairo tras reunirse con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El número total de muertos en el enclave palestino aumentó hoy a 37.124, en su mayoría mujeres y niños, además de 84.712 palestinos heridos tras más de ocho meses de una ofensiva israelí que ha sido devastadora y que continúa extendiéndose por Rafah a fin de controlar al completo la divisoria con Egipto, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí.

Presión a Hamás

El jefe de la diplomacia estadounidense puso la pelota en el tejado de Hamás y en la de los líderes árabes para que se apruebe la propuesta de Biden ya aceptada por Israel para el canje de rehenes israelíes por prisioneros palestinos en Israel, así como el aumento de ayuda humanitaria al enclave palestino.

«Mi mensaje a los gobiernos de la región es: si queréis un alto el fuego, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis aliviar el terrible sufrimiento de los palestinos en Gaza, presionad a Hamás para que diga sí», trasladó en sus declaraciones a los periodistas que le acompañan en esta octava gira por la región desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamás que desencadenó la guerra.

Blinken añadió que la «postura oficial del Gobierno israelí» es la de la aceptación de esta propuesta de tregua y «esto era muy importante para avanzar», aunque admitió que es «comprensible que haya pesimismo al respecto» ante la falta de respuesta oficial por parte del grupo islamista.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Egipto se ha comunicado esta mañana con la delegación de Hamás para abordar nuevamente esta propuesta, pero que no va a dar más detalles sobre dicha comunicación. Si se consigue la tregua, Blinken aseveró que esto «abre el camino» para que haya una paz y seguridad «más duradera» en Gaza. También quiso hacer hincapié en que «si no hay pacto, no habrá ayuda», en referencia al aumento de la ayuda humanitaria para Gaza.

Precisamente Jordania acoge mañana, martes, una conferencia humanitaria organizada por el reino hachemí, las Naciones Unidas y Egipto para hacer un llamamiento urgente y fijar un plan de respuesta humanitaria, en la que participarán jefes de Estado y representantes de más de 70 países y organizaciones internacionales.

El secretario de Estado estadounidense también dijo que a lo largo de esta gira abordará el día después de la guerra en Gaza para trazar un plan en el que se hable de la gobernanza y la reconstrucción de la Franja. Tras 248 días de guerra, se espera que esta noche Blinken llegue a Israel en una gira en la que visitará Jordania y Qatar, principal mediador en las conversaciones de tregua y que acoge la oficina política de Hamás.