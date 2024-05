El socio circunstancial de Netanyahu ahonda la brecha del gabinete de guerra mientras Israel mantiene su ofensiva en Rafah

Pnina Tamano-Shata, parlamentaria del partido Unidad Nacional de Benny Gantz, presentó un proyecto de ley para disolver Knéset (Parlamento) este jueves. Tamano-Shata dijo: «El 7 de octubre es un desastre que requiere que regresemos y recibamos la confianza del pueblo para establecer un Gobierno de unidad amplio y estable que pueda guiarnos con seguridad frente a los tremendos desafíos en materia de seguridad, economía y sociedad».

Dicho esto, y a pesar de la amenaza de Gantz de abandonar el Gobierno de emergencia que encabeza Benjamin Netanyahu el próximo 8 de junio si el primer ministro no satisfice ciertas exigencias, no se espera que el proyecto de ley se someta a votación parlamentaria mientras no haya una mayoría garantizada. Los proyectos de ley que se debaten en la Knéset y son rechazados no pueden volver a presentarse hasta seis meses después.

Gantz le exige a Netanyahu un plan claro en la actual guerra en Gaza contra Hamás. Mientras, en la Franja, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que en las últimas 24 horas llevaron a cabo más de 50 ataques aéreos en todo el enclave palestino.

«Las tropas continúan operando en el corazón de Jabaliya, en el norte de la Franja, donde encuentran armas y se enfrentan a los combatientes de Gaza que los atacan», decía el comunicado militar israelí. También operan en el centro de Gaza y combaten en la ciudad sureña de Rafah, donde se solicitó un ataque aéreo contra tres terroristas que abrieron fuego contra las tropas, añadía el comunicado. Dijeron que desde que comenzó la operación militar en Rafah han matado a unos 300 miembros de Hamás.

Los residentes de Rafah informaron de intensos bombardeos de artillería y disparos a lo largo del día y la noche.

El objetivo del control israelí de la frontera entre Gaza y Egipto

Las FDI anunciaron haber tomado por completo el corredor Filadelfia, los 14 kilómetros de la frontera entre Egipto y Gaza, con el objetivo de impedir cualquier contrabando desde Egipto. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tsaji Hanegbi, dijo que primero habría un control militar israelí pero después se trabajaría con los egipcios.

Los militares israelíes dijeron haber encontrado 86 compuertas de túneles y unos 20 túneles que unen ambas regiones. Siempre se ha sospechado que desde Egipto llegaban armas y municiones hacia Gaza, además de otros tipos de objetos.

Nuevo líder laborista israelí

En Israel, un día después de su aplastante victoria en las primarias del parido Laborista, Yair Golan, dijo en una entrevista a la Radio 103FM que Israel debería haber puesto fin a la guerra en Gaza hace cuatro meses y medio.

«Cuando completamos el paso de aplastar el ala militar de Hamás (...) Ese era el momento adecuado», dijo Golan.

«Desafortunadamente, el primer ministro no quiere liberar a los rehenes porque entiende que eso conduciría al fin de los combates y está arrastrando al país al desastre. Por eso debemos cambiar de rumbo», añadió.

El exgeneral del Ejército y político Yair Golan (62 años) fue muy activo el 7-O, día del ataque de Hamás contra más de veinte comunidades israelíes, rescatando a supervivientes del festival de música electrónica Nova en la localidad de Re'im, en la frontera con Gaza.

Economía y ayuda humanitaria

Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Israel levantó la prohibición que impedía a los residentes de Gaza comprar bienes a comerciantes israelíes, informó el diario Haaretz. El gabinete aprobó la reanudación del comercio hace más de un mes, y quienes importaban bienes a Gaza antes del 7 de octubre ahora pueden comprar alimentos y otros productos, como tiendas de campaña, directamente de empresas israelíes.

La medida significa que los comerciantes palestinos en Gaza podrán importar productos frescos, carne y lácteos, diversificando así los alimentos que ingresan en el enclave y que no podrían llegar a través de entregas de ayuda internacional.

La ayuda humanitaria entrante en Gaza sufre otro revés con la cancelación del muelle temporal estadounidense, que ha tenido que ser retirado después de que fuera dañado por las condiciones climáticas de los últimos días.

Sin embargo, Israel anunció que la ruta Filadelfia y la carretera costera de Al-Rashid que recorre toda la Franja de Gaza están abiertas para la entrega de ayuda humanitaria, en respuesta a las peticiones planteadas al Tribunal Superior de Justicia de Israel, que señalaban que la operación militar en Rafah reduce drásticamente el acceso a alimentos, agua y atención médica de los habitantes de Gaza.

Los grupos de derechos humanos que presentaron la petición ante el tribunal, junto con las agencias de la ONU que operan en Gaza, han afirmado que la distribución de ayuda en el sur de Gaza es prácticamente imposible en este momento debido a la presencia militar israelí en Rafah.

Gisha, una de las organizaciones israelíes que presentó una petición ante el Tribunal Superior, rechazó la afirmación del Estado, diciendo que los cooperantes han declarado repetidamente que viajar de forma segura a lo largo de las rutas no es posible debido a la insuficiente coordinación con las autoridades israelíes y al peligro para sus empleados.

Se ha sabido hoy que el Banco Central de Israel estima que la guerra contra Hamás le costará al país unos 62.000 millones de euros, en desembolsos de defensa, gastos para necesidades civiles y pérdida de ingresos fiscales en los años 2023 a 2025, según estimó el gobernador Amir Yaron.

«Una economía próspera requiere seguridad, y la seguridad requiere una economía próspera. Por lo tanto, la guerra no debería traer consigo un cheque en blanco para gastos permanentes de defensa, y hay que encontrar los equilibrios adecuados», señaló Yaron en una conferencia en la Facultad de Estudios Académicos de Gestión en la ciudad de Rishon Lezion.