Boris Jonhson vuelve a la carga en Westminster

El Gobierno de Reino Unido presentará este lunes ante la Cámara de los Comunes la ley que regulará la salida de la Unión Europea, requisito imprescindible para que los diputados den el visto bueno al plan negociado la semana pasada por el ‘premier’ Boris Johnson. La enmienda Letwin aprobada el sábado en la Cámara Baja del Parlamento británico condiciona cualquier aprobación de dicho plan a la tramitación de la Ley del Acuerdo de Retirada, lo que obligó el pasado sábado a Johnson a solicitar a regañadientes una prórroga del divorcio -sería ya la tercera- a la Unión Europea.

El Ministerio del Brexit ha confirmado esta mañana que Johnson volverá a la carga esta tarde en la Cámara de los Comunes para que se pronuncie sobre la ley, a la espera de ver si el presidente del órgano legislativo, John Bercow, autoriza o no dicha votación. Bercow ya tumbó en su día una iniciativa del Gobierno de Theresa May por entender que no se podía someter a votación el mismo contenido varias veces.

“Los diputados tendrán hoy ante ellos una ley que permitirá que el Brexit sea una realidad el 31 de octubre, que protege el empleo y la integridad de Reino Unido y nos permite avanzar en las prioridades de la ciudadanía como sanidad, educación y delincuencia”, ha destacado en la nota el ministro para la salida de la UE, Steve Barclay, según informa “The Guardian”.

El Ejecutivo, que no tiene aún una mayoría clara en el Parlamento para sacar adelante el texto, tiene como principal argumento que el nuevo acuerdo “elimina el ‘backstop’”, el plan de emergencia planteado en un principio para evitar una ‘frontera dura’ en la isla de Irlanda. El Ministerio de Barclay ha abogado por “respetar los resultados del referéndum” de junio de 2016 y zanjar de una vez por todas los trámites parlamentarios, de tal forma que Reino Unido pueda abandonar el bloque comunitario a finales de mes de forma “ordenada y amistosa”.

Por otro lado, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo decidió este lunes aplazar su decisión sobre si el primer ministro británico actuó conforme a la legalidad al solicitar el pasado sábado una extensión del Brexit, como le conminaba la ley, hasta ver si ese retraso es aceptado. Tras una breve vista, la corte civil de mayor rango de Escocia consideró que, aunque parece que el Gobierno ha cumplido con su obligación de mandar la misiva, no puede determinar si ha actuado de acuerdo a la legalidad hasta que la Unión Europea (UE) diga si acepta esta prórroga y se vea cuál es la respuesta del “premier”. Los tres jueces acordaron continuar con el procedimiento, en contra de la petición del abogado representante del Ejecutivo, en una fecha que todavía está por determinar.