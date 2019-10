El Gobierno de Boris Johnson aparcará la ley para la salida de la Unión Europea y promoverá la convocatoria de elecciones anticipadas si la Cámara de los Comunes tumba su plan para acelerar el proceso de votaciones sobre el Brexit -para cerrarlo esta misma semana- y el bloque comunitario autoriza una nueva prórroga.

La Ley del Acuerdo de Retirada, publicada el lunes por la noche, es ahora el principal objetivo del primer ministro, Boris Johnson, que ha sufrido en las últimas semanas una sucesión de derrotas parlamentarias en sus esfuerzos por sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre. Los diputados están llamados a pronunciarse sobre si autorizan un programa de tres días para acelerar el proceso y, si lo rechazan, Downing Street cambiará de estrategia. Johnson ha avanzado que el Gobierno renunciará a su defensa de esta ley: “No permitiré de ninguna manera que pasemos más meses con esto”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha confirmado su deseo de sacar las urnas y de presentarse de nuevo con el mensaje claro de que es necesario “conseguir el Brexit”. La fecha que barajan los medios para esta nueva votación -adelanto de la prevista para 2022- sería antes de Navidad.

La oposición ya rechazó varios intentos de Johnson para celebrar unos nuevos comicios, aunque en este caso el escenario sería distinto en la medida en que ya habría una prórroga sobre la mesa y, por tanto, se alejaría el fantasma de un posible divorcio sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. El ‘premier’ ha defendido este martes ante el Parlamento el plan negociado la semana pasada entre Londres y Bruselas, en un intento por conseguir la ansiada ratificación. “Si aprobados el acuerdo y la ley que lo autoriza, podemos pasar página y permitir que este Parlamento y el país puedan empezar a sanar y unirse”, ha declarado durante la apertura del debate.

Johnson ha defendido su “gran acuerdo”, en el que ve las bases para poder negociar nuevos pactos comerciales. “Dijeron que no podríamos cambiar el acuerdo de retirada en 90 días y lo hicimos. Dijeron que nunca nos desharíamos del ‘backstop’. Dijeron que nunca conseguiríamos un nuevo acuerdo”, ha repasado ante los diputados, según ‘The Guardian’.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ya ha dejado claro que su “recomendación” será la de “votar en contra de la ley” y rechazar cualquier premura en el debate. También ha advertido de que no apoyará ningún adelanto electoral si antes no está garantizada la prórroga del Brexit. Corbyn ha recomendado a sus filas que no voten este “atajo” propuesto por el primer ministro, convencido de que el país debe salir de forma ordenada, o no salir, de la Unión Europea.