Brexit, la hora de la verdad

¿Podría haber ya un acuerdo técnico de acuerdo Brexit?

Si con ello quiere decir que el Reino Unido y la UE han alcanzado un acuerdo técnico que necesita un acuerdo político del Gabinete del Reino Unido, la Cámara de los Comunes, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, entonces la respuesta parece que todavía no, pero podría ser posible. Sin embargo, como afirmó Theresa May, asegurar el acuerdo político no será fácil.

¿Cuáles podrían ser las concesiones a las demandas de la UE sobre la frontera irlandesa?

La UE ha dejado claro desde el principio que el Reino Unido tiene que aceptar algunas divergencias para Irlanda del Norte si desea evitar una frontera dura. Esto podría evitarse con una nueva relación entre el Reino Unido y la UE, pero aún no se ha negociado. Por esa razón, la UE siempre ha querido ver lo que ahora llamamos una salvaguarda (backstop) que garantiza que no surja ninguna frontera como resultado de un fracaso por parte del Reino Unido y la UE para llegar a un acuerdo sobre una nueva relación comercial. Mantener algo así será la prioridad clave para los negociadores de la UE e Irlanda.

Si hay un acuerdo sobre la frontera irlandesa, ¿lo aceptarían los Comunes?

Si el Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo sobre la frontera irlandesa, entonces la atención se centrará en si el gobierno conservador puede encontrar el apoyo necesario en la Cámara de los Comunes. La falta de una mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes significa que el Partido Conservador gobernante depende de los pocos votos de tres grupos de parlamentarios: el DUP de Irlanda del Norte, los conservadores euroescépticos conservadores y algunos parlamentarios laboristas que apoyan que Reino Unido abandone la UE. El DUP y los euroescépticos conservadores incondicionales se han alineado durante mucho tiempo para oponerse a cualquier cosa que pueda producir diferencias entre Irlanda del Norte y el Reino Unido continental (aunque ya existen varias diferencias importantes). Sin embargo, algunos de esos parlamentarios conservadores ahora están muy interesados ​​en ver una retirada y, por lo tanto, pueden apoyar una propuesta del gobierno, incluso si el DUP argumenta que ellos (Irlanda del Norte) están siendo traicionados. Es posible que aún no sean suficientes parlamentarios, por lo que mucho dependerá de si algunos diputados laboristas votarán a favor. Pero están bajo una intensa presión del Partido Laborista para que no lo hagan y asegurarse así de que Boris Johnson tenga que solicitar una extensión para poder convocar a elecciones generales.

Si algunos diputados laboristas aceptan el acuerdo, ¿sería con la condición de un segundo referéndum sobre el Brexit?

A veces es difícil tener claro cuál es la política del Partido Laborista sobre el Brexit. Corbyn no es un eurófilo ardiente. Él ve a la UE como un proyecto neoliberal que es malo para los trabajadores. Pero los votantes laboristas tienden a ser más de seguri en la UE que de abandonarla. El plan de los Laboristas ha sido tratar de evitar la pregunta de qué harían con respecto a un Brexit real, y presionar para que se convoque una elección general después de que se solicite una extensión del Brexit a Bruselas. Si llegan al poder, entonces se enfrentarán al problema de cómo cumplir con una promesa compleja hecha hace unas semanas para negociar con la UE un acuerdo mejor sobre la salida del Reino Unido que el negociado por May/Johnson, que luego pondrían en manos del pueblo británico en un segundo referéndum. Sin embargo, en ese referéndum, los laboristas harían campaña para que Gran Bretaña rechazara el acuerdo que negociaron votando para permanecer en la UE. Sí, esa es una posición extraña y complicada.

¿Qué pasaría en el caso de una extensión del Brexit más allá del 31 de octubre? ¿Cuál sería el coste electoral para Boris Johnson?

Los partidos de oposición han asumido durante mucho tiempo que si Johnson se ve obligado a solicitar una extensión, su reputación se verá gravemente dañada. La lógica de esto es que los votantes a favor de salir de la UE se sentirán traicionados por Johnson y el Partido del Brexit se quedará con una gran cantidad de votos de los que quieren irse de Europa, debilitando el voto conservador, lo que beneficiaría a otros partidos como los laboristas, los demócratas liberales, el Partido Nacional de Escocia y los Verdes. No está garantizado que esto suceda. Johnson, con su habitual aplomo, argumentará que los votantes de “Leave” han sido engañados una vez más por el Parlamento y las élites. En otras palabras, jugará una carta muy populista de él liderando a “la gente” contra la élite (Parlamento, etc.). Eso todavía podría funcionar, pero es una gran apuesta. Se acercan las elecciones generales y nadie puede estar seguro de cómo votará el pueblo británico o qué resultado arrojará el sistema electoral defectuoso y disfuncional de Gran Bretaña.