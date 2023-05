Buques chinos de desembarco anfibio trazan un inusual círculo sobre Taiwán

China ha enviado dos buques de desembarco anfibio y otros barcos de guerra al este de Taiwán en una operación inusual interpretada por analistas militares como una nueva señal de advertencia a las "fuerzas independentistas" de la isla. La flotilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) estaba formada por un destructor de clase Sovremenny, una fragata Tipo 054 y dos barcos de desembarco anfibios Tipo 071, que navegaron entre Taiwán y la isla japonesa de Yonaguni, al suroeste de la isla Okinawa, según reveló el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de Japón en un comunicado.

El periódico chino The Global Times llama la atención sobre el uso de barcos de desembarco anfibio Tipo 071 en esta región. Ni en las maniobras de agosto de 2022, tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ni en el simulacro de bloqueo chino sobre Taiwán de hace dos meses participaron este tipo de embarcaciones.

El barco Tipo 071 es un gran buque de desembarco integral que desplaza 20.000 toneladas y puede transportar hasta 800 soldados junto con vehículos blindados anfibios, lanchas de desembarco con tanques y helicópteros, que permiten al EPL realizar operaciones de aterrizaje vertical y horizontal. El barco está armado con un cañón de 76 mm y cuatro sistemas de armas de aproximación de 30 mm. Se cree que China posee actualmente hasta ocho unidades del 071 y países como Tailandia han comprado este modelo a la industria del gigante asiático.

Expertos militares chinos consultados por el citado periódico sostienen que los simulacros de desembarco anfibio demuestran las capacidades cada vez más avanzadas del EPL desde todos los lados de la isla de Taiwán, incluido la parte este. De hecho, se cree que la flotilla trazó un círculo alrededor de Taiwán, cuya anexión anhela el régimen de Pekín desde que en 1949 este territorio insular se independizara de la China comunista tras una guerra civil.

Japón informó del envío fuerzas militares para monitorear y recopilar inteligencia sobre las actividades navales chinas, si bien no proporcionó detalles, fotos o números de casco de los barcos chinos.

Muchos de los despliegues navales de China sobre Taiwán son en realidad una respuesta a acciones consideradas por Pekín como agresivas. El fin de semana pasado, el portaaviones Shandong navegó cerca de la "isla rebelde" días después de que Estados Unidos enviara misiles Stinger al gobierno taiwanés.

En los últimos meses, el Ejército chino ha entrenado una operación de bloque a Taiwán en respuesta a la reunión que la presidenta taiwanesa mantuvo con el presidente de la cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy. Una de las opciones de Pekín ante un hipotético escenario de invasión sería el bloqueo y finalmente del desembarco. Sin embargo, hay expertos como el taiwanés I-Chung Lai, del Institute for National Defense and Security Research, que consideran que el EPL no chino no tiene actualmente la capacidad aeronaval para transportar suficientes fuerzas terrestres en pocos días en una operación anfibio a gran escala. anfibia incluida”.