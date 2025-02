Canadá y la UE se alían contra las amenazas de Trump

En medio de la guerra comercial de Trump, la Unión Europea y Canadá han reivindicado sus lazos comerciales y la Defensa de un orden multilateral basado en reglas.

En la cumbre celebrada en Bruselas, nadie ha nombrado al inquilino del Despacho Oval pero su sombra es más alargada que nunca. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha viajado este miércoles a la capital comunitaria para estrechar los lazos con sus socios comunitarios y ha resaltado que “la amistad, la alianza entre Canadá y la UE se ha profundizado sustancialmente a lo largo de los años, en un momento en el que el mundo es mucho más impredecible en tantos aspectos”.

“La Unión Europea y Canadá también han demostrado que los acuerdos comerciales son claramente mejores que los aranceles comerciales”, ha asegurado el presidente del Consejo Antonio Costa. En 2017 entró en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre Canadá y la UE (CETA por sus siglas en inglés) que ha supuesto un aumento del 60% en los intercambios comerciales.

Trump ha impuesto aranceles del 25% a Canadá y Méjico –suspendidos durante un mes – y también un 25% a las importaciones de acero y aluminio de todas las partes del mundo, incluida la UE. La Unión Europea intenta mantener la cabeza fría y no romper los canales de diálogo con Washington, aunque von der Leyen ha anunciado represalias “firmes y proporcionadas” que todavía no se han concretado. No es la primera vez que la UE se enfrenta a una guerra comercial con Trump. En el año 2018, el magnate ya decidió imponer aranceles al acero y al aluminio de la UE por valor de 6.400 millones de euros. Los Veintisiete decidieron pagar con la misma moneda e impusieron aranceles por valor de 2.800 millones de euros en productos sensibles como los pantalones vaqueros Levis, el whisky bourbon o las motos Harley Davidson. Pero la duda ahora es si nos enfrentamos a una contienda similar o mucho más cruenta ya que Trump ha anunciado que a lo largo de esta semana impondrá más tarifas arancelarias.

Las amenazas de Trump no llegan tan solo por la parte comercial. También quiere comprar Groenlandia (territorio perteneciente a Dinamarca) y ha amenazado con la coerción económica y militar si Dinamarca se niega a vender la isla. También ha llegado a plantear la anexión de Canadá.

“Juntos, Canadá y la UE, continuarán apoyado un sistema inclusivo, basado en las reglas del sistema multilateral anclado en los principios de la Carta de Naciones Unidas y basado en la soberanía, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras como principios fundamentales de la legislación internacional”, asegura el comunicado que supone una referencia indirecta a las amenazas expansionistas de Trump.