Caos aéreo en Londres: un espectacular incendio en el aeropuerto de Heathrow obliga a cerrar 24 horas con 1.300 vuelos afectados

El aeropuerto Heathrow de Londres, el que más tráfico mueve en todo el mundo, ha sido cerrado la madrugada de este viernes a raíz de un incendio en una subestación eléctrica que ocasionó un corte de energía, informó el operador del terminal aéreo. El incidente ha afectado a más 1.300 vuelos ya que la instalación estará cerrada las próximas 24 horas.

"Heathrow está experimentando un importante corte de energía. Para mantener la seguridad de nuestros pasajeros y colegas, Heathrow estará cerrado hasta las 23:59 horas GMT del 21 de marzo", informó el operador del aeropuerto en un comunicado. "Sabemos que esto será decepcionante para los pasajeros y queremos asegurarles que estamos trabajando arduamente para resolver la situación", dijo un portavoz del aeropuerto citado por el diario The Guardian. Un portavoz del aeropuerto ha dicho a los pasajeros que no viajen al aeropuerto “bajo ninguna circunstancia” y advirtió que se esperan “interrupciones significativas” en los próximos días.

Los expertos afirman que el cierre de Heathrow tendrá un impacto global y que, como resultado, docenas de compañías aéreas se verán obligadas a reconfigurar apresuradamente sus redes para trasladar aviones y tripulaciones.

Neil Hansford, director de la consultora Strategic Aviation Solutions, con sede en Sydney, afirmó que el cierre de Heathrow durante un día es "inaudito" para el sector, según ha afirmado a The Guardian. Mientras que otros aeropuertos londinenses, como Gatwick y Stansted, tradicionalmente aceptarían vuelos desviados, la escala de Heathrow significa que otros aeropuertos de Londres y sus alrededores no tienen capacidad para absorber todas sus operaciones. "Estos aeropuertos no pueden absorber nada parecido al volumen de las cinco terminales de Heathrow, donde hay una llegada cada minuto", explica Hansford.

El incendio afectó a una estación eléctrica situada en el oeste de Londres y dejó sin fluido de energía a más de 16.000 viviendas del sector, además del aeropuerto. Los bomberos de Londres indicaron que 70 miembros del cuerpo fueron enviados en 10 camiones para hacer frente a las llamas. Según The Guardian, los bomberos rescataron a 29 personas de propiedades cercanas y las llevaron a un lugar seguro.

Cómo afecta a España

Según ha informado Aena, la red española de aeropuertos tenía previstas 59 operaciones con el Aeropuerto de Heathrow: 29 en Madrid, 19 en Barcelona, 2 en Málaga, 2 en Tenerife Sur y 2 en Valencia. Ante el cierre de Heathrow por un fallo eléctrico, el gestor aeroportuario ha indicado que los afectados consulten con su compañía aérea.

El aeropuerto advierte de "importantes trastornos" en los días posteriores, según informa la BBC. Los aviones y las tripulaciones estarán en distintos lugares, ya que los vuelos han sido desviados o, en algunos casos, ni siquiera han salido de pista. También tendrá que hacer frente a la enorme afluencia de pasajeros cuando el aeropuerto vuelva a abrir.