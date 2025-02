La cara amable y con collar de perlas de la extrema derecha alemana

Cabello recogido, blusa clásica, perlas en el cuello. Alice Weidel, la candidata a canciller de Alternativa para Alemania (AfD) se presenta deliberadamente como una burguesa pero en los últimos meses da la impresión que el nácar de su collar solo es la cáscara que esconde el núcleo radical de su partido. Durante la campaña, sus gestos, expresiones y el tono de su voz se ha tornado a veces agresivo. También ha incluído en su vocabulario "remigración", un término que hasta ahora solo se usaba en círculos de extrema derecha y que solía evitar. Pero, ¿quién es la verdadera Alice Weidel? Sin duda, es una de las políticas más enigmáticas y contradictorias. Su tono radical no es nuevo. En su libro "Widerworte" describe cómo fue su pareja quien le alentó a dedicarse a la política. “No te limites a despotricar”, le dijo. Fue entonces cuando la economista se afilió a la AfD por su postura crítica hacia el euro aunque cuando el partido se volvió más radical y muchos de sus miembros moderados lo abandonaron, Weidel se quedó. Rápidamente comprendió que ahí podía hacer carrera y que su apariencia y su tono serían bien recibidos.

Como líder del partido, se ha comprometido a que la AfD parezca más profesional y elegante. Sin embargo, la formación se ha vuelto más radical lo cual ha sido bien recibido por ciertos segmentos que se sienten envalentonados ante los buenos datos de las encuestas y hacia una corriente que parece estar en auge; basta con mirar a Austria o a los Estados Unidos de Trump. No obstante, el principal objetivo y el plan personal de Weidel es participar del gobierno en 2029. Ahora acata que no tienen ninguna posibilidad de éxito pero confía en que el cordón sanitario contra su partido se acabe rompiendo y que algún día pueda convertirse en canciller. De hecho, a ella misma le gusta presentarse como una mujer disciplinada y ambiciosa, de las que se levanta temprano y trabaja duro. Siempre fue popular entre las bases del partido, aunque su estilo de vida tiene poco en que ver con lo que defiende en su programa; es la paradoja de Alice Weidel. Aunque es la líder y el rostro de la AfD vive con su familia en Suiza. Aunque su partido promueve la imagen familiar tradicional de padre, madre e hijo, ella es lesbiana y tiene dos hijos con una mujer. Además y a pesar de que la AfD está clasificada en algunos casos por la Oficina Federal de Protección de la Constitución como extremista de derecha -también por sus declaraciones racistas-, la pareja de Weidel nació en Sri Lanka.

En muchos sentidos, la vida privada de Weidel parece una antítesis de la trayectoria de su formación. No obstante, cuando se le pregunta a Weidel sobre esto, ella le quita importancia y aunque está orgullosa de estar casada con una mujer, enfatiza que no es “queer”. Es más, utiliza su condición para asegurar que su partido no puede ser discriminatorio. No hay mejor forma de defender su oportunismo ambicioso y la AfD puede ser el lugar adecuado para desarrollar su carrera.