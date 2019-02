Carlos Arias, Nobel de la paz y expresidente de Costa Rica, acusado de abuso sexual

Una mujer de la que no ha trascendido la identidad ha denunciado a Oscar Arias por un supuesto caso de abuso sexual. El abuso tuvo lugar en diciembre de 2014, en el domicilio de Casas, cuando se reunió con él para tratar un tema relacionado con un posible desarme nuclear. La identidad de la mujer no ha trascendido, solo se sabe que en el momento del abuso tenía treinta años, que formaba parte de una ONG internacional que luchaba contra las armas nucleares y que conoció al ex presidente gracias a su madre quien fue diputada en Costa Rica.

La activista ha confesado al 'Semanario Universidad' que "abrí la carpeta, le expliqué, y ya cuando terminamos, yo me levanté dándole la espalda. Entonces, él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo dije que no y que él estaba casado. Ese fue mi no. Fue lo único que se me ocurrió porque soy idiota, pero no sabía qué hacer y pensé que era la única defensa que podía tener". También ha relatado que "volvió y me dijo: 'Ay no, es que aquí no podemos, tenemos que ir a la oficina'. Y yo por dentro pensé: '¿de qué está hablando?' Y le dije que sí porque era como mi única oportunidad para irme. Entonces me monté en el carro y me fui a mi casa".

Según ella, durante estos años ha seguido recibiendo llamadas y correos de Arias para asuntos relacionados con el desarme. La denunciante no elevó el caso a la justicia por miedo y para no afectar al trabajo de su organización, ya que se trata de una figura importante a nivel internacional.

Carlos Arias presidió Costa Rica en dos periodos diferentes y fue galardonado con el Nobel por sus labores para mantener la paz en los conflictos centroamericanos de los ochenta. No ha querido hacer ningún tipo de declaración sobre el tema. Su abogado se ha limitado a decir que "por consejo legal, don Oscar Arias no se va a referir al tema hasta tener más información y leer la publicación. Vamos a esperar", cuando el mismo semanario que publicó la declaración de la mujer se quiso poner en contacto con él.

No es el único caso judicial que el ex presidente tiene pendiente, está acusado de un delito de prevaricación por presuntamente haber actuado al margen de la ley al favorecer la creación de una mina de oro que nunca llegó a construirse debido a instancias judiciales debido a irregularidades en los permisos y a que la empresa encargada de construir la mina, taló árboles de especies en peligro de extinción.