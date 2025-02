"La CDU/CSU no ha sacado provecho de la crisis de la coalición de Scholz"

¿Además de la inmigración, qué temas están centrando la campaña electoral en Alemania?

El tema de la inmigración es central, pero también lo es la situación económica, sobre todo porque, aunque no se nota un incremento en el desempleo, las noticias que llegan desde diferentes sectores económicos no son muy positivas. En los últimos días, se ha centrado el debate en la economía, pero tras el supuesto atentado de Múnich volverá al debate político el tema de la migración. Pero, por supuesto, hay otros temas como una reforma del sistema educativo, sanitario, el clima, las pensiones, dependencia, el precio de alquiler, prestaciones sociales, sistema tributario... aunque son temas periféricos.

Los sondeos parece que no se mueven mucho CDU (30%), AfD (20%) y SPD (15%). ¿Por qué el acercamiento a la ultraderecha en el Bundestag no ha desgastado a los democristianos?

De hecho, y esto es una sorpresa, el partido CDU/CSU no ha sacado provecho de la crisis de la coalición rojiverde. Puede parecer que el candidato Merz se ha acercado a la ultraderecha. Pero tras el atentado de Aschaffenburg, en el que murieron dos personas, entre ellas un niño de dos años, el candidato Merz que inicialmente no quería centrar su campaña en el tema de la migración, ha querido demostrar que puede proponer soluciones a esta situación y retomar el protagonismo en la campaña. No ha habido negociaciones o conversaciones entre el CDU/CSU y el AfD, pero parece que tampoco con el SPD y Los Verdes. Considerando que la opinión pública está a favor de medidas más drásticas, parece que el objetivo era conquistar a aquellos electores del AfD, que consideraban a este partido demasiado radical. No hay un desgaste en los democristianos porque, aunque hayan perdido algunos votantes más moderados, han conseguido acercar a esos votantes del AfD no tan radicales.

Finalmente, no ha habido cambios en las encuestas durante los últimos días, pero parece que La Izquierda (Die Linke) se ha beneficiado de este debate. Aunque pocos lo esperaban, está alrededor de un 6%.

¿Cree que el “cordón sanitario” del resto de partido beneficia o perjudica a Alternativa para Alemania?

El «cordón sanitario» beneficia y perjudica a Alternativa para Alemania. Lo beneficia porque puede criticar fácilmente al resto de partidos sin tener que pensar que después de las elecciones va a asumir el Gobierno o que va a necesitar un socio de coalición. Sin embargo, también lo perjudica porque no tiene opción de gobernar; en este sentido, el voto a este partido no es un voto para gobernar.

¿Ve más fácil que después de las elecciones se forme una Gran Coalición o una coalición entre la CDU/CSU y Los Verdes?

En el debate televisivo de esta semana entre Scholz y Merz hubo cierta confrontación y diferentes propuestas sobre cómo salir de la crisis económica, pero también se abordaron muchos temas con posiciones similares. Sobre todo, desde que Merz ha suavizado su posición respecto a la reforma del freno al endeudamiento. Pero según las encuestas se van a necesitar tres partidos para establecer una mayoría de gobierno. También es importante cuantos partidos sobrepasan el umbral del 5%, por el momento hay tres partidos muy cerca.

¿Cuáles serán las prioridades de Merz como canciller de Alemania?

Lo más importante será establecer un Gobierno estable. Luego centrarse en medidas para mejorar la situación económica y la competitividad de Alemania. Pero la forma de abordar estos problemas dependerá de la coalición de Gobierno.